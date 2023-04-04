Resmi Gazete'de bugün (5 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

İstanbul'un en güzel simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin açılış tarihi merak ediliyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Kız Kulesi'nin tamamlamasına kısa bir zaman kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi belirtti. Peki, Kız Kulesi ne zaman açılacak?