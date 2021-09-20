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21 Eylül Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

21 Eylül Salı işten çıkarma yasağı, atanmalar görevden almalar işte bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

21 Eylül Salı 2021 Resmi Gazete Kararları
20 Eylül 2021 Pazartesi 23:35

21 Eylül Salı 2021 tarihli ve 31605 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

21 Eylül Salı 2021 tarihli ve 315605 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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