17 Ağustos Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 satışına "Yunanistan'ı tehdit etmeme" şartıyla onay vermiş, Türkiye ise bu duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken, ABD'den Türkiye'ye sürpriz bir davet geldi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." denildi.