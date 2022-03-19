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Yozgat Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Yozgat Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Yozgat Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Yozgat Şehir Hastanesi iş ilanları detayları yazımız devamında...

Yozgat Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu
Ömer
Ömer
19 Mart 2022 Cumartesi 00:10

Yozgat Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Yozgat Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Yozgat Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Yozgat Şehir Hastanesi iş başvurusu alınıyor mu? Yozgat Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman? detayları yazımız devamında...

Otopark Kapasitesi

1.022 Araç Kapalı Otopark 
156 Açık Otopark

Tescilli Yatak Kapasitesi

475 Yatak

Poliklinik Sayısı

90 Poliklinik
 

Oda Sayısı

 129 Çift Kişilik
133 Tek Kişilik
2 Suit Oda
Yoğun Bakım Sayısı 1. Basamak 10
2. Basamak 12
3. Basamak 34
Yeni Doğan Yoğun Bakım 14

 

  

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile  iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Yozgat Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Yozgat Şehir hastanesinin çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması nedeniyle vatandaşlar sürekli olarak bu hastanede çalışmak için başvuru yapıyor. Bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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