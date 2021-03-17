Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 81 güvenlik görevlisi alımı yapacak İş ilanları ve iş başvurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Koruma, Güvenlik Görevlisi, sözleşmeli 81 personel alacak, son başvuru tarihi 2 nisan 2021.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.

2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak alım yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

2) Kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir. Asıl kazananlardan hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

3) Adaylardan atanabilmek için; aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu istenecektir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

4) Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

5) Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Tel : (0312) 415 54 61

(0312) 415 51 25

E-posta : [email protected]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1) En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,

3) İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1)Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

NOTER KURA İŞLEMLERİ YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 05.04.2021 günü saat 10:00'da İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Adaylar Covid-19 salgını sebebiyle kuranın yapılacağı salona alınmayacaktır. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır.

2) Noter tarafından, açık işçi sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.

3) Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

5) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü

Personel Şube Müdürlüğü

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL

Tel : 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046

Fax : 0 (212) 243 64 59

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