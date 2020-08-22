Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 Sözleşmeli Personel alacak

Başvuru Süresi:24/08/2020 – 04/09/2020

UNVAN ALIM YAPILACAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAYI BÖLÜM ADI AVUKAT KAYSERİ 1 Hukuk MALATYA 1 SAMSUN 1 MİMAR BALIKESİR 1 Mimarlık HATAY 1 SİVAS 2 TOKAT 1 MÜHENDİS (İnşaat) BURSA 1 İnşaat Mühendisliği EDİRNE 1 KÜTAHYA 1 SAMSUN 1 MÜHENDİS (Harita) İSTANBUL 2 1 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği KASTAMONU 1 TOKAT 1 MÜHENDİS (Elektrik) KAYSERİ 1 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

4. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6. Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



ÖZEL ŞARTLAR:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2. Avukat pozisyonuna başvuracaklar için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına haiz olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1. Başvurular, 24/08/2020 – 04/09/2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2. Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, 2018 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) ile avukatlık ruhsatnamesini (avukat başvuruları için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar, başvuru sırasında sadece bir unvan ve bir birimi tercih edebilecektir. Birden fazla unvan ve birimi tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

5. İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

2. Her unvan ve atama yapılacak birim için kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir. Asil kazananlardan hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

3. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

4. Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kızılay/ANKARA

Tel: (0312) 415 54 61 - (0312) 415 51 25

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