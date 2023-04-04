Tüvtürk Personel Alımı ve İş İlanları, Araç Muayene İş başvurusu Nereden Nasıl Yapılır?

İŞKUR İlanları Araç Muayene İstasyonu İşçi Alımı Başladı, Araç muayene istasyonu işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayınlanmış olan başvuru kılavuzuna göre başvurular başladı. Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Detayları sizler için haberimizde verdik.

TÜVTÜRK İşçi Alımı İlanı Duyurusu

Araç muayene istasyonu kendi bünyesinde istihdam etmek üzere tam zamanlı kadroda Şalımı yapacağına İŞKUR üzerinden duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için ilana başvurular 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren alınmaya başladı. Araç muayene istasyonu teknisyeni kadrosunda yapılacak olan alım için başvuru şartları nelerdir? Adaylar nasıl başvuru yapacak? Detaylar haberimizde.

Kamu İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Söz konusu ilana yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kadın ve erkek olmak üzere başvuruları alınacaktır. Başvurular için en az öğrenim seviyesinin ilkokul olması gerekmektedir. En fazla öğrenim seviyesi hakkında ise ilanda bir bilgi verilmemiştir. Adayların kamusal haklarından yoksun olmaması da aranan başvuru şartları arasındadır. Sabıka kaydı bulunmayan ve işe alım süreci sonrasında Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturmasında ise olumlu sonuçlanmak gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumları tarafından emeklilik veya yaşlılık aylığı alan adaylar bu ilana başvuru yapamayacaklardır. Deneyim şartı ilanda verilmemiştir. KPSS şartsız yapılacak olan bu alım için KPSS sınavına katılmış olmanız gerekmemektedir.

İŞKUR ilanına başvuru yapmak isteyenler başvurularını nasıl yapacaklar?

Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular başlamıştır. Başvurularınızı 13 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekmektedir. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde bulunan e şube hizmet portalından yapılmaktadır. Ayrıca internet üzerinden başvuru yapamayacak olan adaylar için ise alo 170 hattı üzerinden de başvurular alınacaktır.

Adaylar verilmiş olan iki başvuru türünden herhangi biriyle başvuru yapabilir ve değerlendirme aşamasına katılabilirler. Internet üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar 00007326210 İŞKUR iş ilan numarası ile başvuru yapacakları ilana kolaylıkla ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler. İstihdam İzmir ili Karabağlar ilçesinde gerçekleşecektir. Başvuru yapmak isteyenler için ikametgah şartı aranmamaktadır. Birlikte işe alınma sürecinin gerçekleşmesinin ardından adayların İzmir’de ikametgah etmesi zorunludur.