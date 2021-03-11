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TÜBİTAK 19 engelli personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK 19 engelli personel alacak TÜBİTAK 2021 yılı personel alım ilanları iş ilanları ve iş başvurusu başvuru formu 2021

TÜBİTAK 19 engelli personel alacak
11 Mart 2021 Perşembe 01:42

 

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE (BİLGEM) GÖREV YAPMAK ÜZERE ENGELLİ PERSONEL KONTENJANINDA PERSONEL ALINACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ:12/03/2021
İLAN NO İŞYERİ UNVAN İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI		 KİŞİSEL DURUMU İSTİHDAM EDİLECEK İL İLAN DÜZEYİ ARANILAN NİTELİKLER
TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM YETKİNLİK ÖZETİ
1 BİLGEM DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER 4 ENGELLİ GEBZE/KOCAELİ İSTANBUL KOCAELİ - ÖNLİSANS Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Teknolojisi Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi
Grafik Tasarımı Harita ve Kadastro
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine Resim ve Konstrüksiyon Mekatronik
Metal İşleri
Metalürji
Yapı Tesisat Teknolojisi		 1) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
2) Kocaeli veya İstanbul il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
3) T.C. Vatandaşı olmak,
4) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
2 BİLGEM YÖNETİCİ ASİSTANI 2 ENGELLİ GEBZE/KOCAELİ İSTANBUL KOCAELİ - ÖNLİSANS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
3 BİLGEM DAĞITICI 3 ENGELLİ GEBZE/KOCAELİ İSTANBUL KOCAELİ - LİSE -
4 BİLGEM DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER 10 ENGELLİ ANKARA ANKARA - ÖNLİSANS Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Teknolojisi Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi
Grafik Tasarımı Harita ve Kadastro
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine
Makine Resim ve Konstrüksiyon Mekatronik
Metal İşleri Metalürji
Yapı Tesisat Teknolojisi		 1) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
2) Ankara il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
3) T.C. Vatandaşı olmak,
4) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan
dolayı hükümlü bulunmamak.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler  Kurumumuz internet sayfasında  (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında  yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler  Araştırma Merkezi Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #TÜBİTAK #engelli #personel #2021
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