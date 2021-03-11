TÜBİTAK 19 engelli personel alacak

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE (BİLGEM) GÖREV YAPMAK ÜZERE ENGELLİ PERSONEL KONTENJANINDA PERSONEL ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ:12/03/2021

İLAN NO İŞYERİ UNVAN İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI KİŞİSEL DURUMU İSTİHDAM EDİLECEK İL İLAN DÜZEYİ ARANILAN NİTELİKLER

TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM YETKİNLİK ÖZETİ

1 BİLGEM DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER 4 ENGELLİ GEBZE/KOCAELİ İSTANBUL KOCAELİ - ÖNLİSANS Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Teknolojisi Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi

Grafik Tasarımı Harita ve Kadastro

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine Resim ve Konstrüksiyon Mekatronik

Metal İşleri

Metalürji

Yapı Tesisat Teknolojisi 1) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2) Kocaeli veya İstanbul il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

3) T.C. Vatandaşı olmak,

4) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

2 BİLGEM YÖNETİCİ ASİSTANI 2 ENGELLİ GEBZE/KOCAELİ İSTANBUL KOCAELİ - ÖNLİSANS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

3 BİLGEM DAĞITICI 3 ENGELLİ GEBZE/KOCAELİ İSTANBUL KOCAELİ - LİSE -