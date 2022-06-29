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Çaykara Belediyesi Personel Alımı
Trabzon Çaykara Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Çaykara Belediyesi 4 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi ise, 04.07.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
18 yaşını doldurmuş olmak.