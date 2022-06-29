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Trabzon Çaykara Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak

Çaykara Belediyesi memur alımı yapacak, Çaykara BELEDİYESİ personel alımı, mühendis alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Çaykara Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Trabzon Çaykara Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kamusaati
Kamusaati
29 Haziran 2022 Çarşamba 20:03

Çaykara Belediyesi Personel Alımı

Trabzon Çaykara Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak

Trabzon Çaykara Belediyesi 4 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi ise, 04.07.2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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