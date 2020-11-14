Tekirdağ Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu

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Tekirdağ Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

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Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan Tekirdağ şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi ’dir. Tekirdağ Şehir Hastanesi Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 ile mücadelenin yanı sıra en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak. Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak. Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır.

Tekirdağ Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Tekirdağ Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Tekirdağ Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 480 Kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Tekirdağ bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir.

Tekirdağ Şehir Hastanesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Tekirdağ Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Konya Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamada Tekirdağ Şehir Hastanesinde çalıştırılmak üzere yüklenici firmaların personel alım süreçleri hakkında detaylar belli oldu.

Tekirdağ İŞKUR resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aşağıdaki ifadeleri yer verildi.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde çalıştırılmak üzere yüklenici firmaların personel alım süreçleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

- Clean Temizlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından alınacak olan “Veri Giriş Elemanı” mesleğindeki personel alımları ile ilgili olarak; firmadan alınan 30.06.2020 tarihli yazıda, çok sayıda başvuru olduğu için, servis güzergâhı da dikkate alınarak Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden lisans ve yüksek lisans mezunlarının 02.07.2020 tarihinde yazılı sınava davet edileceği belirtilmiştir. Yazılı sınav 02.07.2020 tarihinde Namık Kemal Lisesinde yapılacaktır. Sınava davet edilecek kişilere firma tarafından bilgi verilecektir.

- BRT Tıbbi Gör. Ve Lab. Özel Sağlık Hiz. Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan “Tıbbı Dokümantasyoncu ve Sekreter”, “Tıbbı Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni”, “Radyoterapi Teknikeri”, “Nükleer Tıp Teknikeri” ve “Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi” mesleğindeki personel alımları ile ilgili olarak firma yetkilileri başvuruları incelemekte olup, uygun gördükleri adayları sözlü mülakata davet edeceklerdir. Mülakat yeri firma tarafından adaylara bildirilecektir.

- Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri”, “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” ve “ Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı” mesleğindeki personel alımları ile ilgili olarak firma yetkilileri başvuruları incelemekte olup, uygun gördükleri adayları yazılı sınava ve başarılı olanları mülakata davet edeceklerdir. Yazılı sınav yeri ve tarihi firma tarafından adaylara bildirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 30.06.2020

TEKİRDAĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne geçtiğimiz hafta işkur üzerinden 91 personel için ilan çıkılmıştı. 29 Haziran itibariyle de yeni bir personel alım ilanına çıkılarak, 420 personel daha alınacağı açıklandı.

420 PERSONEL DAHA ALINACAK

Tekirdağ Şehir Hastanesi personel alımı için 29 Haziran itibariyle çıktığı ilanda; tıbbi dökümantasyon ve sekreter, biyomedikal cihaz teknikeri, sterilazyon teknikeri, temizlik görevlisi, aşçı yardımcısı, aşçı, bulaşıkçı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, çamaışırcı, filit işöisi haşera ilaçlama elamanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi ve hasta rekabetçisi gibi 420 personel daha alınacağı duyruldu.