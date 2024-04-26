İlkbaharda kene vakaları adeta hortladı!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı doğada erken görülmeye başlandı. Şu an 80 civarında vaka olduğunu açıklayan uzmanlar bu yıl vakaların geçen yıla göre daha fazla olabileceğini söyledi. En çok vakalar Sivas, Erzurum, Erzincan, Samsun ve Yozgat'ta görülürken tedbirlerin artırılması uyarısı yapıldı.

Bir dönem Türkiye'de çok yaygın görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında vaka sayılarında artış görülüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin tarafından hastalığı bulaştıran kenelerin hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı doğada erken görülmeye başladığını belirterek vaka artışlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

TEDBİRLER ARTIRILMALI"

Çetin, İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların özellikle haziran ayı sonlarına doğru arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti: "Önceki yıllara göre vaka sayılarında yaklaşık yüzde 50 düşüş gördük, bu iyi bir göstergeydi ancak bu sene havaların hızlı bir şekilde, mart ayının ortalarından itibaren ısınmasının, mart ve nisanın belki dünya tarihindeki en sıcak aylar olarak kayıtlara geçmesinin kenelerin çıkmasında ve tabiata dağılmasında çok etkili olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı vakaların daha erken çıktığını hatta hayatını kaybeden insanlarımızın nisan ayı başlarında başladığını görüyoruz. Onun için özellikle 2024 yılında tedbirlerin biraz daha artırılması gerekmektedir."

GEÇEN YIL BAHAR GEÇ GELDİ, VAKALAR DÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının KKKA hastalığına karşı tedbir alma sürecine girdiğini ifade eden Çetin, vatandaşlardan da bu süreçte mutlaka kenelere karşı tedbirli olmalarını istedi.

Çetin, yıllık vaka sayısının genelde 1200-1300 civarında olduğunu, geçen sene bu rakamın 600-700'e düştüğünü vurgulayarak, "Bunu baharın daha geç gelmesine bağlayabiliyoruz. Kış aylarında ve sonbahar aylarında tabiatta çok fazla kene görmeyiz." diye konuştu.

"80 CİVARINDA VAKA VAR"

Çetin, "Şu ana kadar da takip ettiğim kadarıyla 80 civarında vaka sayısı var. Bu vakaların özellikle geldiği noktalar ise İç Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzeyi. Çorum, Yozgat, Tokat ve Sivas'ın özellikle kuzey bölümleri, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum hattında vaka sayılarını yoğun şekilde görebiliyoruz. Bu yıl vaka sayılarının geçen yıla göre daha fazla olabileceğini düşünüyor ve öngörülerimizi paylaşıyoruz. Özellikle tabiatta, dış ortamlarda çalışan insanlarımız tedbir alsın. Piknik yapma aşamalarında, tabiatla uğraşma aşamalarında üzerine kenenin gelebileceğini, kenenin onları ısırabileceğini ve hastalık bulaştırabileceğini göz ardı etmesinler." ifadelerini kullandı.

VAKALARIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ KENTLER

Çetin, bu yıl KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum'da ölüm vakasının gerçekleştiğine dikkati çekerek, vakaların ise en çok Sivas, Erzurum, Erzincan, Samsun ve özellikle Yozgat civarında görüldüğünü belirtti.

Hastalığın başlangıcı ve ölüm arasında bir süreç geçtiğini anlatan Çetin, temennilerinin ölüm olaylarının yaşanmaması olduğunu vurguladı. Çetin, hastalıktan korunmanın en etkili yolunun kenelere karşı alınabilecek basit önlemler olduğunu sözlerine ekledi.