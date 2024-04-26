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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
Admin
Admin
26 Nisan 2024 Cuma 13:20

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etti. Öztoklu, yaptığı açıklamada, "Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır." dedi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti.

BAĞIMSIZ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GENİŞ KAPSAMLI PROJELERİ HAYATA GEÇİREBİLECEĞİME İNANIYORUM"

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, "Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum." dedi.

DOĞANHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

Öte yandan 31 Mart'taki yerel seçimlerde Ali Öztoklu, Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak oyların yüzde 47,29'unu alarak belediye başkanı seçilmişti. Öztoklu'yu, MHP'nin adayı Savaş Özdemir yüzde 45,39 ile takip etmişti. İlçeyi, 2019'daki yerel seçimlerde MHP kazanmıştı.

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