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Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı

Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı

Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Admin
Admin
26 Nisan 2024 Cuma 13:36

CHP lideri Özgür Özel, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a 31 Mart seçimi kazanması durumunda verdiği motosiklet sözünü yerine getirdi. Özel, Horzum'a hediye ettiği kırmızı motosiklette kornolar eşliğinde cadde üzerinde tur attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin kazanılmasının ardından il başkanına verdiği Vespa motosiklet sözünü tuttu.

MOTOSİKLET SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

"Seçim günü tek kaybettiğim şey bir motor" diyerek espri yapan Özgür Özel, Denizli CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'a seçimi kazanması durumunda verdiği Vespa motosiklet sözünü yerine getirdi.

HEDİYE ETTİĞİ MOTOSİKLETLE GEZDİ

Özel, Denizli ziyaretinde Horzum'la hediye ettiği motosiklete bindi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özel'in Horzum'un arkasında oturarak kornalar eşliğinde polis kontrolünde motosikletle dolaştığı anlar yer aldı.

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