Konya Şehir Hastanesi'nin tüm özellikleri

Gelişmiş tıbbi donanıma sahip 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesi, hizmete giren ilk etabının ardından bugün ikinci etapla birlikte hizmet vermeye başladı.

Son teknoloji ürünü cihazlar ve yeterli altyapı donanımına sahip hastanenin birçok özelliği bulunuyor.

1250 YATAK KAPASİTESİ

Sağlık üssü olarak planlanan hastane; 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplam 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

GELİŞMİŞ TIBBİ DONANIM

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı, 188 açık otopark kapasitesine sahip.

Hastanenin hava ambulanslarını kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek.

Hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip.

Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Onkoloji hastanesiyle radyoterapi ve kemoterapi bölümleri de hastalara üstün teknolojili cihazlar ile şifa sunmaya başlayacak.

"KONYA BİZLERE EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN ŞEHİR"

Hastanenin açılış töreninde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyalılarla ayrı bir gönül bağının olduğunu vurguladı.

Erdoğan açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Konya her zaman bizlere en büyük desteği vermiş şehrimizdir. Konyalılarla ayrı bir gönül bağımız var. Bugün hasret gidermenin yanında inşası tamamlanan 5 ayrı yatırımı da şehrimize sunmak için buradayız. Bunlardan biri de Konya Şehir Hastanesi'dir.

Hastanemiz ilk etapta 838 yatalı olarak planlanmıştı, temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve yatak sayısını 1250'ye çıkardık. 240 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathanesi ile iftihar vesilesi bir eser olmuştur. Sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet vermiş olması, yapılan yatırımın işaretidir. Kalan kısmını da yılbaşından hemen sonra hizmete sokacağız.

"YENİ PROJELER, YENİ GÜZELLİKLER KAZANDIRACAK"

İkinci proje tarihi buğday pazarı ve çevre düzenlemesidir. Bu proje Konya'mıza yeni bir güzellik kazandıracaktır. Tarih kokan, Anadolu Selçuk Devleti'nin kadim başkenti Konya'nın sahip çıkıyor olmasından memnuniyet duydum.

Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlatmak için yaptığımız çevreyoludur. 22 km'lik yolun birinci etabını açıyoruz. Diğer kısımları da peyderpey hizmete sunulacaktır.

Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Şehrin istihdamına katkıda bulunacaktır. Son yatırım, 1682 konut ile cami, sosyal tesis, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesidir."