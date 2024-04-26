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Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı

Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı

Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı
Admin
Admin
26 Nisan 2024 Cuma 13:25

Venezuela'da bir hapishanede bulunan mahkumlar, 1 buçuk sene boyunca gizlice tünel kazarak kaçma planı yaptı. Ancak tünelin sonu beklenmedik bir şekilde polis karakoluna çıktı. 30 mahkum tekrar cezaevine gönderildi.

Filmlere konu olacak olayın yaşandığı nokta Venezuela oldu. Çeşitli suçlardan cezaevine girmiş 30 mahkum firar etmek için 1 buçuk sene boyunca tünel kazdı. En sonunda tünelin ucu gözüktü ve teker teker çıkmaya başladılar ancak özgürlüklerine açılan o delik bir polis merkeziydi. Mahkumlar ve polisler karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yoksulluk ve genel suç oranı yüksekliğinin önüne geçilemeyen bir ülke olan Venezuela'da yaşanan olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Ülkede bulunan bir hapishanedeki mahkumlar kaçabilmek için organize oldu ve sabırla tam 1 buçuk sene tünel kazdı. Mahkumlar için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de hesaba katmadıkları bir şey yaşandı.

POLİSLER, MAHKUMLARIN DELİKTEN ÇIKMASINA YARDIM ETTİ

Tünelden teker teker kafalarını çıkaran mahkumlar etraflarında polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Ancak polisler de onlar kadar şaşkındı. Memurlar, mahkumları hapishaneye geri götürmeden önce duvardaki dar aralıktan geçmelerine elleriyle yardım etti.

Filmlere konu olacak olayın yaşandığı nokta Venezuela oldu. Çeşitli suçlardan cezaevine girmiş 30 mahkum firar etmek için 1 buçuk sene boyunca tünel kazdı. En sonunda tünelin ucu gözüktü ve teker teker çıkmaya başladılar ancak özgürlüklerine açılan o delik bir polis merkeziydi. Mahkumlar ve polisler karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yoksulluk ve genel suç oranı yüksekliğinin önüne geçilemeyen bir ülke olan Venezuela'da yaşanan olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Ülkede bulunan bir hapishanedeki mahkumlar kaçabilmek için organize oldu ve sabırla tam 1 buçuk sene tünel kazdı. Mahkumlar için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de hesaba katmadıkları bir şey yaşandı.

POLİSLER, MAHKUMLARIN DELİKTEN ÇIKMASINA YARDIM ETTİ

Tünelden teker teker kafalarını çıkaran mahkumlar etraflarında polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Ancak polisler de onlar kadar şaşkındı. Memurlar, mahkumları hapishaneye geri götürmeden önce duvardaki dar aralıktan geçmelerine elleriyle yardım etti.

FİRAR GİRİŞİMİ ARAŞTIRILIYOR

Emniyet Müdürü Komiseri Gustavo Basabe, gelecekte benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için firar girişimini araştırdıklarını söyledi. Polis, "Her şeyin kontrol altında" olduğunu doğruladı ve üç mahkumun kaçışları sırasında aldıkları hafif yaralanmalardan dolayı tedavi edildiklerini söyledi.

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