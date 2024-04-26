Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda siyasi parti liderleriyle yaptığı çay sohbetine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çağrılmadı. Büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den bir açıklama geldi. Güler, "O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda, bazı siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti. Ancak o isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın olmaması dikkat çekmişti. Günlerdir tartışılan konuyla ilgili AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi.

RESEPSİYONA YOĞUN KATILIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon vermişti. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi pek çok isim katıldı.

ERDOĞAN'IN ÇAY DAVETİNDE GÖZLER ERBAKAN'I ARADI

Resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerin temsilcileriyle çay davetinde bir araya geldi. Davette CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri yer aldı. Ancak gözler o sıralarda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aradı.

"ÖZEL PLAN ÇERÇEVESİNDE DEĞİLDİ"

AK Parti ve Yeniden Refah arasında köprülerin atıldığı için Erbakan'ın çaya davet edilmediği iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" ifadeleriyle cevap verdi.

YENİDEN REFAH'TAN FOTOĞRAFLI GÖNDERME

Öte yandan Yeniden Refah Partisi cephesinden de Fatih Erbakan'ın davet edilmediği çay sohbetiyle ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medya hesabından Alparslan Türkeş ve Bülent Ecevit'in konuştuğu, Necmettin Erbakan'ın ise gruptan uzakta kenarda durduğu bir fotoğrafı "Tarih tekerrürden ibarettir. Çay koy keçeli, yeniden başlıyoruz" notuyla paylaştı.