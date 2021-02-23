Serdivan Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Sakarya Serdivan Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Serdivan Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Serdivan Belediyesi Personel Alımı

Serdivan Belediyesi Personel Alımı

Belediye teşkilatı kurulan Serdivan, 1981 yılında Adapazarı ile birleştirilmiş fakat 1982 yılında tekrar belediye teşkilatı

Kentsel gelişimi evrensel ilkeler doğrultusunda yönlendirerek yerel nitelikli ortak ihtiyaçları hızlı, kaliteli ve toplum odaklı bir anlayışla karşılamak hedefinde olan kurum bu hedefleri kapsamında yoğun bir çalışma sergilemektedir.

Bu çalışmalar kapsamınsa sık sık yeni personellere ihtiyaç duyan kurum, yakın zamanda da personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Serdivan Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosunda memur pozisyonundan çok işçi pozisyonunda çalışabilecek elemanlara ihtiyaç duyan Serdivan Belediyesi, mesai saatleri ve sosyal haklar açısından memur ve işçiler arasında çok büyük farklar oluşturmamaktadır.

Kadrosunda özellikle zabıta ve temizlik işçisine ihtiyaç duyan kurum, bu pozisyonlarda çalışacak personelleri için hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında mesai uygulamaktadır. Ayrıca kurumun herhangi bir nedenle mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalan işçilerine ek mesai ücreti ödediği de bilinmektedir.

Serdivan Belediyesi Memur Alımı

Serdivan Belediyesi memur alımı ilanı vererek, mimarlık mesleğini idam ettirebilmesi için personel alacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ya da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmak ve lisans seviyesinde eğitimini tamamlamak yer almaktadır.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde görev yapılmak üzere yayınlanan ilana belirli bir süre içerisinde, kurumun il/şube müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden ya da iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurulması gereklidir. Son başvuru tarihinin, hafta sonu bir güne denk gelmesi ilgili tarihin uzatılması sebep olabilir.

Böyle bir durumda son başvuru tarihi, hafta sonu tatilinden sonra ilk mesai günü olarak belirlenir. Kurumun başvuru şartlarına aykırı bir beyanda bulunulması veya gerçek olmayan bir belgenin takdim edilmesi, müracaatın geçersiz sayılmasına neden olmaktadır. Ayrıca ilgili adayın, işe alınma işlemlerinin iptal edilmesine dair talep sahibi olan Serdivan Belediye’sinin yasal uygulama hakkı bulunmaktadır.

Serdivan Belediyesi İş İlanları

Serdivan Belediyesi, vizyonunu toplumun memnuniyetini ve refahını sürdürülebilir bir şekilde artırarak, en çok tercih edilen konut bölgesi olmanın yanında kültür, sanat, ticaret ve sağlık hizmetlerinde de öncü üniversite kenti olmak olarak açıklamaktadır.

Bu vizyona ulaşabilmek amacıyla yaptığı faaliyetler kapsamında kadrosuna alacağı personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak personel adaylarının başvurularını bu şekilde kabul edecek.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Serdivan Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Serdivan Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak yer almak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylarla şirket yetkilileri ya da Serdivan Belediyesi insan kaynakları birimi tarafından iletişime geçilmekte ve adaylar mülakata çağrılmaktadır. Mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için işe alım süreci başlatılmaktadır.

Serdivan Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Serdivan Belediyesi bünyesinde kadrolu memur olmak isteyenlerin KPSS’den yeterli puanı almış olması ve ÖSYM tarafından uygun olan birime yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Serdivan İş İlanları

Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Serdivan iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Serdivan Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Serdivan Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Serdivan Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Serdivan Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Serdivan Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Serdivan Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Serdivan Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Serdivan Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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