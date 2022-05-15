PTT Memur ve Personel İlanı, Başvuru Şartları 2022 Mayıs

2022 PTT Personel Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?, PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?, PTT memur ve personel alımının şartları yeni dönemde açıklanacak olan PTT memur alımları için geçerli olmaktadır.

PTT memur ve personel alımının şartları yeni dönemde açıklanacak olan PTT memur alımları için geçerli olmaktadır.

PTT personel ve memur alım şartları

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

18 yaşından büyük, 36 yaşından küçük olmak

Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bir geçmişinin bulunmaması

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

Görev yapmasını engel olacak herhangi bir akıl ruh sağlığının bulunmaması

Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon için gerekli olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak

KPSS için belirlenmiş olan asgari puanı almak

Daha önce çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak

Zorunlu görev süresinin bir başka alanda bulunmaması

Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak

Bu şartların sağlanması durumunda başvuruların yapılması ve değerlendirmeye alınması mümkün olmaktadır. Fakat başvuruların değerlendirilmesi doğrudan olumlu sonuçlanması gibi bir netice oluşturmamaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak başvuruların yapılması ve sonuçlara dair değerlendirme aşamalarının beklenmesi gerekmektedir.

PTT Birimlerine İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT birimlerine iş başvurusunun yapılması için öncelikli olarak ilgili birimler tarafından alım olacağına dair bir ilan yayınlanması gerekmektedir. Yeni dönemde PTT tarafından 15 bin personel alımı yapılacağı hedeflenmekte olup bu ilanların beklenmesi gerekmektedir.

PTT iş ilanları web sitesi üzerinden açıklanmakta olup aynı zamanda farklı web siteleri üzerinden de ilanda bulunulmaktadır. Bu ilanların düzenli bir biçimde takip edilmesi durumunda başvurular yapılacak bu alanda çalışmalara başlanabilmektedir. Başvurular yapılırken öncelikli olarak hangi birime başvuru yapılacağının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede her birim kendi içerisinde sıralama almakta ve sonrasında da buna göre alım işlemleri tamamlanmaktadır. Başvuru süreçlerinde KPSS yeterliğinin yanı sıra sözlü sınavlar da yapılmaktadır. Sözlü sınavlar ayrı olarak birimlere özgü şekillerde planlanmaktadır. Her birimin de bu anlamda farklı bir değerlendirmesi olmaktadır.

Başvuru süreçlerinin tamamlanmasından sonra ise güvenlik soruşturması kısmı bulunmakta ve bu kısım içerisinde gerekli olan bekleme süresinden sonra sonuçların alınması mümkün olmaktadır. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlandığında mesleğe başlanmakta olup, olumsuz sonuçlanması durumunda farklı bir süreç işlemektedir.

PTT İş Başvuru Formu

PTT iş başvuru formu için PTT birimlerinin resmi web sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Bu web site içerisinde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir biçimde doldurulmasının ardından başvuru süreçleri tamamlanmaktadır.

PTT başvur formu içerisinde başvuru yapılacak alana dair detaylı bilgilendirmelere ulaşılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak hangi birimlere başvuru yapılacağına karar verilmesi ve akabinde başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru formu online ortamda doldurulabildiği gibi aynı zamanda çıktısının alınmasının ardından el yazımıyla da doldurulabilmektedir. Fakat bazı birimlerde online doldurulmasına ilişkin bir şart bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra başvuru formları doldurulurken eksiksiz bir biçimde doldurulmasına dikkat edilmesi önemlidir. Belge içerisinde eksik olması durumunda başvuru süreçlerinin de olumsuz etkilenmesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

PTT web sitesinde bulunan bu başvuru formunun başvuru için gerekli olan belgeler arasında gösterilmesi nedeniyle başvuru formunun doldurulmaması durumlarında ise eksik evrak nedeniyle başvuru süreçleri uzayabilmektedir.

PTT Sınavlarında Neler Sorulur?

PTT sınavlarında sorulan sorular genel olarak işe alınacak personelin alana ilişkin hakimiyetinin ölçülmesi ile ilgili sorular olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra kendini ifade edebilme becerisi ya da ifadelerinde tutarlı olması gibi önemli ayrıntıla da dikkate alınmaktadır.

PTT sınavları kapsamında aynı zamanda hangi birim için başvurulduğuna bağlı olarak farklı kriterler söz konusu olabilmektedir. Üst düzey pozisyonlar için yapılan alımlarda giyime kadar pek çok ayrıntı söz konusu olurken, gişe personelleri gibi daha fazla kişinin alındığı birimlerde ise ayrıntı incelemeler yapılmamaktadır.

PTT için girilmekte olan KPSS sınavı ise genel kültür ve genel yetenek durumlarının incelendiği sınav olarak bilinmektedir. Türkçe kısmında dilbilgisinin yanı sıra paragraf bilgisi gibi sorular sorulurken diğer alanlarda mantık bilgisi ağırlıklı olarak sorulmaktadır.

PTT personel alım şartları içerisinde yer alan KPSS kapsamında aynı zamanda tarih ve coğrafya bilgileri ve beraberinde genel kültür bilgisi de sınava tabii tutulmaktadır. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma sürecini gerektirmektedir.

PTT personel alımı için yapılan sözlü mülakatlarda ise birimin ihtiyacı olan bilgiler ile ilgili olarak personeller sınanmaktadır. Çalışacakları birimlerde bilmeleri gereken konulara ilişkin sözlü sınavlarda görüşme yapılarak puan verilmektedir.

PTT Personel Alımında Taban Puanlar Nasıldır?

PTT memur alımı taban puanlar, birime göre ya da kontenjan miktarına göre değişiklik göstermektedir. Geçmiş yıllarda yapılan personel alımlarında en az 70 puan alanların başvuruları kabul edilmiş olup süreç içerisinde diğer şartları da sağlamış olanlar işe başlamışlardır.

Personel alımı için belirlenmiş olan taban puanını yanı sıra aynı zamanda kontenjan da oldukça önemlidir. Taban puan sınırı sağlanmış bile olsa kontenjanın dolması durumunda başvuru süreçlerine katılamama durumları ile karşılaşılabilmektedir.

Birimin ihtiyacına bağlı olarak değişkenlik göstermesine rağmen PTT personel alımı başvurularında kontenjan miktarının iki ya da üç katı olacak şekilde personel sınava çağrılmakta olup yapılan elemeler sonucunda kimlerin devam edeceğine karar verilmektedir.

PTT personel alımı süreçlerinde aynı zamanda her birimin kendi içerisinde puan farklılıkları olabilmektedir. Bu nedenle başvuru yapılacak olan birimin de özelliklerinin göz önünde bulundurulması ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde PTT işe alım süreçlerinde dağıtıcı olarak alınmakta olan personel ilanlarında ise belirlenmiş olan taban puan sınırı 60 olarak bilinmektedir. Bu puan sınırı üzerinden personel davet edilmekte olup yeni açıklanacak olan kontenjan sınırında personel alımı yapılmaktadır.

2022 için belirlenmiş olan personel alım sayıları ile ilgili olarak herhangi bir ilan yayınlanmamakta olup tüm birimler için başvuru süreçlerinin beklendiği bilinmektedir.

Uzun zamandır ile ile ilgili duyuru bekleyenler için henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Personel alımı sürecinde KPSS için belirlenmiş olan taban puanlarının olmasının yanı sıra aynı zamanda sözlü sınav olarak bilinmekte olan mülakatlar için de bir puan kriteri belirlenmekte olup bu puanlar da KPSS puanı üzerine yansıtılarak kullanılmaktadır.

2022 PTT Personel Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?

2022 PTT personel alım ilanının yayınlanması için net olarak belirlenmiş olan bir tarih bulunmamakla birlikte web sitesi üzerinden ilan paylaşımının yapılması yakın zamanda beklenmektedir.

PTT personel alımları ile ilgili olarak kendi web sitesi üzerinden bir ilan paylaşması beklenmektedir. Bu ilanların toplu olarak paylaşılabileceği gibi aynı zamanda her birim için birbirinden ayrı zamanlarda da paylaşılması beklenmektedir.

Son 3 yılda da personel alımı yapmayan PTT birimleri, 2022 yılı için yakın vadede alım yapması beklenen kurumlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda güncel olarak açıklanan Yeni Ekonomi Paketi içerisinde de bu alımlara ilişkin işaretlerde bulunulmaktadır.

PTT personel alımlarının takip edilmesi, hızlı başvuru yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle başvuru süreçleri ile ilgili olarak düzenli bir biçimde web sitesinin incelenmesi ve buradan hareketle başvurulara dair gerçek bilgi alınması mümkün olmaktadır.

2022 Mayıs ayı itibari ile gözler yine PTT’nin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. Güncel alım ilanlarını yayınlanması bekleniyor. Güncel personel alım ilanı yayınlandığı anda sizlere bilgilendirme yapılacaktır.

Kimler PTT Personeli Olarak Çalışabilir?

PTT personeli olarak çalışabilecek kişiler öncelikli olarak PTT tarafından ilan edilen birimlere ilişkin yetkinliği olan kişiler olarak bilinmektedir. Bunun dışında gişe personeli ya da dağıtıcı gibi özel nitelik gerektirmeyen alanlarda çalışmak için ise genel şartların yerine getirilmesi yeterli olmaktadır.

PTT personeli alımlarında çoğunlukla gişe personeli ve dağıtıcı alımları yapılmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak bu birimlere yönelik ilanlar açılmakta olup daha sonra az kişilerin alınacağı ve yetkinlik isteyen alanlara başvuru yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ilanlar takip edilirken de hangi birimler için ilan açılmış olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

PTT personeli olarak çalışabilmek için en önemli kriter yaş kriteri olarak bilinmektedir. 18 yaşını doldurmuş fakat 35 yaşını aşmamış olan tüm T.C vatandaşı kimlikli kişilerin başvuruda bulunmaları mümkün olmaktadır.

Başvuru sürecinde KPSS puanı değerlendirme kriteri olmasının yanı sıra aynı zamanda devlete yönelik yüz kızartıcı bir suç işlenmemiş olması da önemli bir kriter olarak ele alınmaktadır. Bu kriterleri sağlamış olan herkesin başvurusu değerlendirilmekte olup en yüksek puanlı olan kişilerin alım işlemleri tamamlanabilmektedir.

PTT Başvuru Formu Nereden Doldurulur?

PTT başvuru formunun doldurulabilmesi için PTT web sitesinin ziyaret edilmesi ya da PTT insan kaynakları birimleri ile doğrudan iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bu sayede doldurulan formların, personel ihtiyacı olması durumunda irtibat kurulmak açısından kullanılması söz konusu olmaktadır.

PTT başvuru formunu doldurmak isteyenlerin online ortam üzerinden doldurma işlemlerini yaptıktan sonra aynı sistem üzerinden ilgili birimlere göndermeleri sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra insan kaynakları birimlerine bu formların elden teslim edilmesi de mümkün olmaktadır. Süreç dahilinde belirlenmiş olan teslim etme şekilleri ile ilgili olarak web sitesi üzerinden bilgi alınmakta ve buna yönelik bir adım belirlenmektedir.

PTT insan kaynakları sayfasında şuanlık aktif bir ilan yer almamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda “PTT insan kaynakları” portalında yayınlanan ilanları yakından takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

PTT Hangi Bölümlere Personel Alımı Yapacak?

PTT yeni yıl ile birlikte bir çok bölüme yeni personel alımı yapacağı bekleniyor. Alım yapacağı bölümler ise şöyle

Büro Görevlisi

Dağıtıcı Eleman

Avukat

Mimar

Mühendis

Tekniker

Gişe

PTT personel alımı ilanlarının yapılmasından sonra hangi birime başvuru yapılacağının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede yapılan başvurular için belirlenmiş olan özel şartların da kabul edilmesi ve buna uygun farklı birimlere başvuru yapılıyor olması da mümkün olmaktadır.