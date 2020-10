Merkez Bankası 60 uzman yardımcısı alacak k sözleşmeli personel Alımı yapacak İş ilanları İş başvurusu ve başvuru formu personel alımlarına başvuru nereden nasıl yapılır

Merkez Bankası 60 uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Uzman Yardımcısı unvanında görev yapan çalışanlar;

- Değişime açık, inisiyatif alan, hızlı karar veren ve fikirlerini belirtmekten çekinmeyen bir çalışan yaklaşımı ile karar süreçlerine katkı sağlarlar,

- İş süreçlerini küresel merkez bankacılığının güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden kurgulamaya destek olurlar,

- Bağlı bulunduğu birimin görevlerine ilişkin sorumlulukları yerine getirme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar.

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Uzman Yardımcıları, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Uzman, Kıdemli Uzman ve Başuzman olarak görev almaktadırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (60 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi (İstanbul ve Ankara) Şubeler

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (14-28 Ekim 2020)

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (21-22 Kasım 2020)