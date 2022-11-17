Konya Büyükşehir KOSKİ Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Muğla Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. KOSKİ güncel iş ilanları sayfamızda...

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan ilana göre; Konya Büyükşehir Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde mühendis, memur ve veznedar olarak istihdam edilmek üzere 25 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.



BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle iligisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İSTENİLEN BELGELER

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)