Kırıkhan Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Hatay Kırıkhan Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kırıkhan Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kırıkhan Belediyesi Personel Alımı

Tarihi M.Ö. 3000 yıl öncesine dayanan Kırıkhan 1924 yılında ilçe merkezi olarak ilan edilmiştir.

Hizmet sunumunda kalite, nitelik ve kentsel estetiği ön planda tutmakla birlikte dürüstlük, şeffaflık, doğruluk ve yansızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten

Kırıkhan Belediyesi, bu faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Kırıkhan Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Kırıkhan Belediyesi’nin kadrosuna yeni alacağı personellerini sözleşmeli işçi olarak istihdam edeceği öngörülmektedir.

Belediye yetkililerinin işçi alımı aşamasında her zaman yaptığı gibi eşit ve adaletli bir şekilde seçim yapacağı kurumda bütün personellerin kendisine uygun iş ilanı için tercih yapmaları ve istenen iş için yeterli olup olmadıklarını belirlemek adına personel adaylarına mülakat yapılmaktadır.

Özellikle zabıta kadrosunda hizmet verecek olan adaylardan, şehrin ihtiyaçlarına karşılık verirken adil ve şeffaf olmaları isteyen Kırıkhan Belediyesi‘nde tüm personeller hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmakta ve herhangi bir sebeple mesaiye kalan personellerin belediyenin belirlediği ücret politikasına göre haklarının verilmektedir.

Kırıkhan Belediyesi Memur Alımı

Mühendislik alanlarına göre ihtiyaç durumunda alımlar yapılmaktadır. Çevre ve toplu konut çalışmalarında daha çok talep edilen inşaat ve elektrik mühendislik dallarının yanı sıra mimar alımları da gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle mimarlık mezunu adayların da şanslarını denemeleri mümkündür.

Kırıkhan Belediyesi memur alımı için aynı zamanda lise, ön lisans ve diğer lisans alanlarından mezun adayların da şansı bulunmaktadır. Fakat adayların dikkat etmeleri gereken bir ayrıntı alımın hangi yönde olduğudur.

Çünkü bazı alımlar sadece belirli bir mesleğe yönelik gerçekleştirilmektedir. Bu türden ilanlar genellikle “uzmanlık” düzeyindeki alımlar için düzenlenmektedir. Belirli bir mesleğe yönelik alımlarda mühendislik fakültesi mezunlarının yerleşme olasılığı oldukça yüksektir.

Kırıkhan Belediyesi İş İlanları

Kırıkhan Belediyesi, insan odaklı hizmet üreten, kentlilerin kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine katılımını gözeten ve kendilerini sürekli geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Kadrosuna almaya hazırlandığı personeller için internet sitesinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek olan kurum, personel alımı yapacağı birimlere ve başvuru şartlarına iş ilanında detaylı olarak yer verecek.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Kırıkhan Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kırıkhan Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların kurumun resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan iş başvuru formunu doldurmaları, belediye binasında yer alan insan kaynakları birimine giderek başvurularını iletmeleri ya da İşkur tarafından açılan işçi alım görüşmelerine giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yapılan bütün başvuruların belediye yetkilileri tarafından değerlendirileceği bilgisini veren Kırıkhan Belediyesi, personeli olmayı hak kazanan adaylara insan kaynakları birimi tarafından bilgi verileceğini ve işe alım sürecinin başlatılacağını da belirtti.

Kırıkhan Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Kırıkhan Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Kırıkhan Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kırıkhan Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Kırıkhan Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Kırıkhan Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Kırıkhan Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Kırıkhan Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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