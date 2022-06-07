Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı güvenlik ve temizlik personel alımı BAŞVURU EKRANI

Kayseri Ulaşım A.Ş. çok sayıda ŞOFÖR Alımı, Güvenlik alımı, temizlik otopark parkomat, otobüs şoförü, personel alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. İŞKUR üzerinden kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik personeli alımı yapacak!

Kayseri'de yeni tramvay hatları terminal ve anayurt hatları yakında açılacak olması sebebiyle Ulaşım Aş personel alımı, Makinist alımı, Vatman Alımı, Güvenlik alımı, Temizlik Personeli Alımı, personeli alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar

Kayseri Ulaşım Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

Adayların lise mezunu olması, güvenlik kimlik kartı sahibi olan, tam teşekküllü hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporu sahibi olması ve adli sicil arşiv kaydının bulunmaması şartları ile 10 güvenlik görevlisi [ silahsız] alımı yapılacaktır.son başvuru tarihi 9 haziran 2022

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular istenen belgelerle beraber Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye şahsen yapılacaktır. 31 Mayıs itibariyle başlayan başvurularda son gün 9 Haziran 2022 tarihidir.

Başvuru Koşulları

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Lise mezunu olmak

Güvenlik kimlik kartının olması

Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu

Adli sicil arşiv kaydının olmaması.

Kayseri Ulaşım Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

Mezuniyet olarak en az ilkokul mezunu, 35 yaşını geçmemiş olma, askerlik ile ilişiği bulunmama, adli sicil kaydı bulunmama, herhangi bir sağlık problemi bulunmama, yaz veya kış ayları fark etmeden daimi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmama şartları ile 10 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır. son başvuru tarihi 9 haziran 2022

En az ilköğretim mezunu olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Adli sicil kaydının olmaması

Herhangi bir sağlık probleminin olmaması

Yaz ve kış aylarında mevsim şartlarına uyum sağlayarak çalışabilme

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Nüfus cüzdan fotokopisi

Sabıka kaydı

İkametgah belgesi

Son altı ay içinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf

En son mezun olduğu okuldan diploma (temizlik görevlisi kadrosu için)

Öğrenim durum bilgisi (güvenlik görevlisi iç

Kayseri Ulaşım Memur Alımı Başvuru Şartları

Memur alımı olarak belirtilen unvan yardımcı hizmetler görevlisi olarak belirlenmiştir. Adayların üniversitelerin endüstri mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 3. ya da 4 sınıf öğrencisi olma, genel akademik not ortalaması 2.90 ve üzeri olması ve son olarak 7 ay boyunca haftada en az 3 gün program kapsamında işletmede bulunabilecek kişiler arasından 10 memur alımı yapılacaktır. son başvuru tarihi 9 haziran 2022

Kayseri Ulaşım Şoför Alımı Başvuru Şartları

En az lise mezunu olma, D sınıf sürücü belgesine veya eski ehliyetler için E sınıf ehliyet sahibi, askerlik yapmış, psikoteknik belgesine sahip, toplu taşıma şoförü olabilecek, adli sicil kaydı bulunmayan, 40 yaşını geçmemiş, hız ve alkol tutanağı olmaması şartları ile 10 Otobüs kaptanı alımı yapılacaktır.son başvuru tarihi 9 haziran 2022