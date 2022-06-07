Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı güvenlik ve temizlik personel alımı BAŞVURU EKRANI

Kayseri Ulaşım A.Ş. çok sayıda ŞOFÖR Alımı, Güvenlik alımı, temizlik otopark parkomat, otobüs şoförü, personel alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. İŞKUR üzerinden kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik personeli alımı yapacak!
Kayseri Ulaşım Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları
Adayların lise mezunu olması, güvenlik kimlik kartı sahibi olan, tam teşekküllü hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporu sahibi olması ve adli sicil arşiv kaydının bulunmaması şartları ile 10 güvenlik görevlisi [ silahsız] alımı yapılacaktır.son başvuru tarihi 9 haziran 2022
Başvuru Tarihi ve Şekli
Başvurular istenen belgelerle beraber Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye şahsen yapılacaktır. 31 Mayıs itibariyle başlayan başvurularda son gün 9 Haziran 2022 tarihidir.
Başvuru Koşulları
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- Lise mezunu olmak
- Güvenlik kimlik kartının olması
- Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu
- Adli sicil arşiv kaydının olmaması.
Kayseri Ulaşım Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları
Mezuniyet olarak en az ilkokul mezunu, 35 yaşını geçmemiş olma, askerlik ile ilişiği bulunmama, adli sicil kaydı bulunmama, herhangi bir sağlık problemi bulunmama, yaz veya kış ayları fark etmeden daimi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmama şartları ile 10 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır. son başvuru tarihi 9 haziran 2022
- En az ilköğretim mezunu olmak
- 35 yaşını doldurmamış olmak
- Askerlikle ilişiği bulunmamak
- Adli sicil kaydının olmaması
- Herhangi bir sağlık probleminin olmaması
- Yaz ve kış aylarında mevsim şartlarına uyum sağlayarak çalışabilme
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Sabıka kaydı
- İkametgah belgesi
- Son altı ay içinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf
- En son mezun olduğu okuldan diploma (temizlik görevlisi kadrosu için)
- Öğrenim durum bilgisi (güvenlik görevlisi iç
Kayseri Ulaşım Memur Alımı Başvuru Şartları
Memur alımı olarak belirtilen unvan yardımcı hizmetler görevlisi olarak belirlenmiştir. Adayların üniversitelerin endüstri mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 3. ya da 4 sınıf öğrencisi olma, genel akademik not ortalaması 2.90 ve üzeri olması ve son olarak 7 ay boyunca haftada en az 3 gün program kapsamında işletmede bulunabilecek kişiler arasından 10 memur alımı yapılacaktır. son başvuru tarihi 9 haziran 2022
Kayseri Ulaşım Şoför Alımı Başvuru Şartları
En az lise mezunu olma, D sınıf sürücü belgesine veya eski ehliyetler için E sınıf ehliyet sahibi, askerlik yapmış, psikoteknik belgesine sahip, toplu taşıma şoförü olabilecek, adli sicil kaydı bulunmayan, 40 yaşını geçmemiş, hız ve alkol tutanağı olmaması şartları ile 10 Otobüs kaptanı alımı yapılacaktır.son başvuru tarihi 9 haziran 2022