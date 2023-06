Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur Aş 10 İşçi Personel Alımı Yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur Aş , 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 haziran 2023

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur Aş., beden işçisi olarak görevlendirmek üzere, 10 kişilik İşçi alımı yapacak İşte ilan metni ve merak edilenler...

Kaytur Ne demek? Kaytur Ne iş Yapar?

Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. 1985 yılında faaliyete girmiş olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakçilerinden biridir. Her türlü kültür, sanat, turizm hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuş ve bu amaç doğrultusunda, kafe, restoran gibi hizmetlerin yanı sıra; turistik ve tanıtım amaçlı hediyelik eşyaların tasarımından satışına kadar hizmet vermekteyiz. Sosyal tesislerimiz, her geçen gün daha fazla misafirine hizmet misyonuyla, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda inovatif çalışmalarla geleceğe yönelik projeler hazırlayarak, müze mağazacılığını grçekleştirmek için tarihi ve kültürel faaliyetleri sürdürmektedir.

Menü ve mekanlarda sürekli olarak gerçekleştirilen yenilik ve dekoratif gelişimlerle, her dönemin gerçekleştirdiği yenilikleri bünyesinde barındırarak misafirlerine hizmet vermektedir. Hizmet içi eğitim çalışmları ile hizmet kalitesini her gün bir öncesinden daha iyiye taşımaya gayret etmketedir. Sosyal ve ekonomik olarak hiç bir sınıf ayrımı olmaksızın herkesin kolaylıkla ulaşabileceği "uygun fiyatlı, lezzetli, sağlıklı ve güvenilir " ürünleri sunarken; diğer yandan bir arada yaşam kültürüne katkı sağlayan bu nezih ortamların en güzel şeklinde işletilmesiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet anlayışını, sosyal tesisler aracılığıyla sunmaya devam etmektedir.

Kaliteli uzman kadrosuyla, temiz, hijyenik ve güvenilir bir üretim sahasında, daima en iyiyi en uygun fiyata sunma politikası ile hizmet vermektedir.

Daima en iyiyi üretme politikası ve güler yüzlü uzman kadrosu ile kaliteli hizmet sunarak başta Kayseri olmak üzere şirketimizi tüm Türkiye'ye duyurmak.

Kaytur sağladığı ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.