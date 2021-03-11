Kartepe Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Kocaeli Kartepe Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kartepe Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kartepe Belediyesi Personel Alımı

1970’li yılların başlarında belediye statüsüne kavuşmuş olan Kartepe, 2008 yılında Kocaeli İline bağlı bir ilçe olarak ilan edilmiştir.

Kartepe Belediyesi, ilkelerinden taviz vermeyen, istikrarlı, çağdaş ve yenilikçi bir yönetim modeli çerçevesinde; Kartepe’ yi turizm kategorisinde markalaştırarak “Turizm Cazibe Merkezi” kimliği ile özdeşleşen ve Marmara Bölgesi’nde Turizm alanında ilk akla gelen ilçe belediyesi konuma taşımak hedefindedir.

Bu hedef doğrultusunda çeşitli yatırımlar yapan kurum, bu yatırımlar kapsamında destek hizmetleri, zabıta hizmetleri, park ve bahçeler gibi birimleri başta olmak üzere birçok birimi için personel alımı yapacak.

Kartepe Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosuna memurdan çok işçi alımı yapacak olan belediyenin kadrosuna alacağı işçileri sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak istihdam etmesi bekleniyor.

Bu konuda kurum tarafından henüz net bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte personel alım şartlarının netleşmesi durumunda belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ve sitemiz üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

Kartepe Belediyesi Memur Alımı

Kartepe Belediyesi memur alımı normal olarak diğer işçi veya personel düzeyine göre daha az sayıda yapılmaktadır. İş arayışında iken memurluğu ön planda tutan birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da, alınacak olan memur sayısı az olduğu için kişilerin şansı daha düşüktür.

Ayrıca Kartepe Belediyesi memur alımı başvuruları, diğer statülerinin müracaat şartlarına göre daha zor gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni ise ihtiyaç olan kadroya, en uygun adayı seçebilmek için pek çok kriter üzerinde inceleme yapılmaktadır.

Sadece Belediyenin ana binasında değil, diğer ek hizmet binalarını için de duyular oluşturulmaktadır. Alım olduğunu hizmet binalarındaki ilan tablolarından, belediyenin resmi web sayfasından ya da güncel web sitemizden öğrenebilirsiniz. Uzun yıllardır hizmet vermekte olan kurum, ana binası ve ek hizmet binaları için çeşitli pozisyonlarda değerlendirmek üzere memur alımı gerçekleştiriyor.

Kartepe Belediyesi İş İlanları

Şeffaf, güler yüzlü ve çözüm odaklı anlayış çerçevesinde yeniliklere ve gelişmelere açık; yalnızca bugünü değil geleceği planlayan, adil, hızlı ve kaliteli hizmet bilinciyle çalışarak, ilçe genelinde “Şimdi Kartepe Zamanı” ruhunu ve kentlilik bilincini oluşturmak istediklerini belirten belediye yetkilileri, belediye vizyonunu bu bağlamda şekillendirmektedir. Çalışmalarını belirlediği vizyon doğrultusunda şekillendiren kurum, kadrosuna alacağı personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamayı planlamaktadır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Kartepe Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kartepe Belediyesi, kadrosunda sözleşmeli işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu (niteliklerine göre uygun olacak birime başvuru yapmak kaydıyla) eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Kartepe Belediyesi insan kaynakları birimince değerlendirilecek olan başvurulardan sonuçları olumlu olan adaylara insan kaynakları yetkilileri tarafından geri dönüş yapılmakta ve işe alım süreci başlatılmaktadır. Belediye kadrosuna memur olarak dâhil olmak isteyen adayların ise KPSS’den yeterli puanı almış olmaları ve belediyenin yayınlamış olduğu açık pozisyonlara ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri gerekmektedir.

Kartepe Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Kartepe Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Kartepe Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kartepe Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Kartepe Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Kartepe Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Kartepe Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Kartepe Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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