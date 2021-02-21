Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alım ilanı 2021 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 2021 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİN EDİLECEKTİR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen Lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Hamile olmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

f. www.jandarma.gov.tr, www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.



4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836



b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 6526-6527-6551



c. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr

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