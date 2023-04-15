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İzmir Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu

İzmir Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, İzmir Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, İzmir Şehir Hastanesi iş ilanları detayları yazımız devamında...

İzmir Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu
Kamusaati
Kamusaati
15 Nisan 2023 Cumartesi 00:08

İzmir Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

İzmir Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, İzmir Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, İzmir Şehir Hastanesi iş başvurusu alınıyor mu? İzmir Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman? detayları yazımız devamında...

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan İzmir şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılacak olan İzmir Şehir Hastanesi’dir. İzmir Şehir Hastanesi Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 ile mücadelenin yanı sıra en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak. Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak. Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite  Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır.  

İzmir Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. İzmir Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. İzmir Şehir Hastanesi, Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 2,060 Kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve İzmir bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. 

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İzmir Şehir Hastanesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. İzmir Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile  iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İzmir Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Ege bölgesinin en Büyük hastanelerinden birisi olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece İzmir şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun 2,060 yataklı hastane Yüzbinlerce kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 5 bine yakın kişi çalışırken, İzmir Şehir Hastanesi  bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

  

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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hülya - 3 yıl önce
iş arıyorum
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Suzan - 3 yıl önce
Kaç senedir iş arıyorum bulamıyorum hastanede temizlikçi olarak çalışmak istiyorum Allah için duyun sesimi 4 çocuğum var işe ihtiyacım var
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Yusuf uğur - 3 yıl önce
Merhabalar 30 yaşındayım hattat ve nakkaş ustasıyım işsizim kabul ederseniz bünyenizde alçı boya dekorasyon işlerinde çalışmak istiyorum
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Canan - 3 yıl önce
Tıbbi sekreter veya danışman olarak çalışmak istiyorum
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Cemal ince - 3 yıl önce
Ben asma tavan ustasıyım ne ıs olursa yaparim
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Burcu daşdemir - 3 yıl önce
Meraba ben burcu 26 yasindayim is ariyorum birturlu bulamafım yenı yapılan hastaneye tıbı sekreter yada hasta kabul olmak ıstıyorum nasıl kaydolcam bana yarfım edermısın alınımlar varmı
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Burcu - 3 yıl önce
Adın burcu yaşım 26 ısının iş arıyorumm bana yardım edin İzmir’i büyük hastaneden personel alınacakmış
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ramazan cepe - 3 yıl önce
Uzun zamandır iş arıyorum hastane temizlik personeli işi olabilir yardımcı olursanız sevinirim
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