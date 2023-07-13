İstanbul Beylikdüzü Belediyesi personel alımı güncel iş ilanı 50 İşçi Alacak

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Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 50 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 31 temmuz 2023

Beylikdüzü Belediyesi İş İlanları

Beylikdüzü Belediyesi Türkiyemizin en çalışkan belediyeleri arasında en üst sıralarda gösterilmektedir. Beylikdüzü tüm sorunlarını çözmüş, sadece İstanbul'un değil, Türkiye’nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek. Son senelerde yapmış oldukları çalışmalar ile 7’den 70’e her türk vatandaşımızın takdirini almayı başarmışlardır.Beylikdüzü Belediyesinin iş gücünden sorumlu birimi insan kaynakları bu çalışmaların hiç bir aksamaya gecikmeye mahal vermeden hız kesmeden devam etmesi ve Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştirmek insanlara daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak için var gücüyle çalışacaklarını belirtmiştir.Beylikdüzü Belediyesi bu kapsamda kendi bünyesindeki açık kadro ve pozisyonlar için de çok sayıda memur işçi personel alımı, eleman alımı, gerçekleştirmektedir.

Beylikdüzü Belediyesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya yayınlanacak olan iş ilanları içinde ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu çok sayıda bay ve bayan adayın iş başvurusu yapabileceği açık kadrolar ve pozisyonlar yer almaktadır. İşe alım süreci başlatılarak işe alınacak olan personeller sözleşmeli, kadrolu ve geçici gibi statülerde barındırılacaklardır.Beylikdüzü Belediyesi iş ilanları içinde mühendis, özel güvenlik görevlisi,park bahçe görevlisi Beylikdüzü , kepçe operatörü, büro elemanı, şoför, zabıta, sosyolog gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Peki tüm bu iş ilanlarını nasıl ve nereden takip edebilirsiniz, ilanlara nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz? Beylikdüzü Belediyesince yayınlanan veya yayınlanacak olan bütün iş ilanları www.kamusaati.com adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu iş ilanlarını takip etmek, ilanlara ait iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgileri öğrenmek ve herkesten önce haberdar olarak iş başvurusu yapmak için bizleri sosyal ağlardan takip edebilirsiniz.

Beylikdüzü Belediyesi İş İlanları 2023