Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel alacak İş başvurusu nasıl yapılır? ve başvuru formu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile toplamda 5 bin personel alacaklarını duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile toplamda 5 bin personel alacaklarını duyurdu.
Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklama şu şekilde
Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız.
Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız.
Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.
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