Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alımı İlanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 nisan 2022

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'in Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

) 657 sayılı Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak.

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.

3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

4- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

8- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1- Başvurular; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, Üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir.

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5- Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, adayların başvuru sayfasındaki uyarıları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme işlemlerinde, 2020/KPSS puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

IV- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi (diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-Devletten indirilecek mezun belgelerinin karekod ve barkodu okunaklı olacaktır.)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

5- Şoförler için Sürücü Belgesi

6- İlanda belirtilen unvanlar için sertifika, ustalık, kalfalık belgesi

7- Güvenlik Görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

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