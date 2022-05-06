bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alımı İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alımı İlanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mayıs 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alımı İlanı
Admin
Admin
06 Mayıs 2022 Cuma 21:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.

BDDK, 20 uzman yardımcısı alımı İlanı
BDDK, 20 uzman yardımcısı alımı İlanı
0
Emniyet Genel Müdürlüğü 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı İlanı
0
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alım İlanı
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alım İlanı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.