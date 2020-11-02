Edirne belediyesi personel alımı İş başvurusu nereden nasıl yapılır? başvuru formu

Edirne belediyesi geçen sene de olduğu gibi 2019 yılında da bir çok personel alımı gerçekleştirecek..Özellikle işçi,mühendis kadrolarını güçlendirecek..

500 bine yakın nüfusu ile Türkiye'nin en batısındaki illerimizden biri olan Edirne,hem ilin kalkınması ile hem de göç alması sebebiyle Edirne'de hemen her gün yeni iş imkanları açılıyor.Edirne belediyesinde memur olarak çalışmak isteyen bir çok aday ilanları yakından takip etmektedir.

Edirne belediyesi personel alımı gerçekleştirecektir.Edirne belediyesi personel alımı ilanını yayınladığı gün kamusaati.com dan ilan şartlarını,kaç personel alımı yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Edirne belediyesi branşlara göre personel alımları gerçekleştirmektedir.Özellikle,

İşçi kadrolarına

Temizlik kadrolarına

Çevre düzenleme vb kadrolarına

Zabıta memuru kadrolarına

VHKİ kadrolarına

Memur statüsünde çalışacak kadrolarına

Teknikyen,tekniker kadrolarına

Harita mühendisi,planlama mühendisi gibi kadrolara

Edirne belediyesi en son 2018 yılında 28 işçi alımı gerçekleştirdi.Bu alım malesef bazı haber sitelerinde KPSS siz personel alımı gerçekleştiriyorlar gibi yazıldı,çizildi.Ancak belediye yetkilileri ile görüştüğümüzde alınan personelin kesinlikle KPSS puanı olan kişiler arasından yapıldığı söylendi.

EDİRNE BELEDİYESİ HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Kurum yayımladığı ilanında, Elektrik Mühendisi, Sosyolog, Kimyager, Şoför, Garson, Güvenlik Görevlisi, Sayaç Okuma Personeli, Atık Toplama Personel ve İşçi pozisyonlarında personel alımı yapacağını ilan etmişti.İlan 2018 yılında yayınlanmıştı.İlana Edirne'den olduğu gibi şehir dışından da bir çok aday başvurmuştu.

EDİRNE BELEDİYESİ YIL İÇERİSİNDE BİR ÇOK MEMUR ALIMI İLANI YAYINLIYOR

Edirne belediyesi 2018 yılında 50 nin üzerinde personel alımı gerçekleştirdi.Özellikle memur statüsünde alınacak tüm personel adaylarında kesinlikle KPSS şartı arandı.Aynı zamanda Edirne belediyesi onlarca işçiyi de bünyesine kattı.

EDİRNE BELEDİYESİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI VE MAAŞLAR NASIL?

Edirne belediyesi de diğer belediyelerde de olduğu gibi çalışma şartları hemen hemen aynı.Özellikle kadrolu memur ve işçi statüsünde olan kişiler diğer tüm illerimizdeki belediyelerde nasıl bir sistem işleyişi var ise Edirne için de geçerli.Belediyelerde çalışan personellerin maaşları bir memurun maaşı ne kadar da yine aynı.Mesela adliye de çalışan bir zabıt katibi 2019 yılında güncel olarak 3500 tl gibi bir maaş alıyorsa,belediyede de çalışan bir katip de aynı maaşı alıyor.

Ancak belediyeler sürekli geçici işçi,taşeron işçi çalıştırdıkları için işçilerin maaşları değişkenlik gösterebiliyor.Bahsettiğimiz şekilde çalışan işçiler genelde asgari ücret alıyor.

Edirne belediyesinde çalışma şartları oldukça iyi.İl zaten hem gelişmiş hem de sosyal bir kent.İnsanları hoşgörülü ve iyi niyetli.Sabah 8.00 da başlayan mesai akşam 17.00 da sona eriyor.Özel ve acil bir durum olmadığında belediye haftasonları çalışmıyor.

EDİRNE BELEDİYESİNİN SON PERSONEL ALIM İLANI:

1 elektrik elektronik mühendisi alımı için üniversitelerin ilgili bölümü mezunları başvuru yapabiliyor.

1 sosyolog alımı için üniversitelerin sosyoloji bölümü mezunların başvurusu kabul edilecektir.

1 kimyager alımı için üniversitelerin kimya bölümü mezunu olanlar başvuru yapabilir.

3 şoför alımı için en az ilkokul mezunu olması, E sınıfı sürücü ehliyeti olması ve SRC belge sahibi olmaları gerekmektedir.

1 Servis eleman için en az ilkokul en çok lisans mezunu olması ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

1 sayaç okuma personeli alımı için sadece ilköğretim mezunu olmaları yeterlidir.

3 atık toplayıcı alımı için en az ilkokul mezunu olması ve askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

kaynak: Kamusaati.com

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