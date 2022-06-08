Bursa İnegöl Belediyesi 33 İşçi Personel Alımı Yapacak

Bursa İnegöl Belediyesi, 33 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 10 haziran 2022, İnegöl Belediyesi Personel alımı 2022, Bursa İnegöl Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, İnegöl Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..
İnegöl Belediyesi , 33 Personel Alımı Yapacaktır. Başvuru belgesi ve ilana başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. Şartları Tutan Adaylar İnegöl Belediyesine Şahsen Başvuru Yapacaktır. Son Başvuru Tarihi 10 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruları yapabilirler.