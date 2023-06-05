Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2023, 33 işçi alımı yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde gassal, iş makinesi operatörü, mezar kazma işçisi ve temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

İŞKUR''da yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde gassal, iş makinesi operatörü, mezar kazma işçisi ve temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı. GASSAL (ERKEK) MÜRACAAT KOŞULLARI Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak Askerlikle ilişiği bulunmamak En az ilköğretim mezunu olmak Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat GASSAL (KADIN) MÜRACAAT KOŞULLARI Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak En az ilköğretim mezunu olmak Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat

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