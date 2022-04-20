Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

2022 Jandarma bekçi alımı, Jandarma bekçi alımı 3000 kadro için başvuruları ne zaman yapılacak? JGK Bekçi alımı nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı köylere ve kasabalara alımları nasıl yapacak.