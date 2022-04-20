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Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Ankara Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, EGO işçi alımı, EGO memur alımı, EGO personel alımı, ANFA işçi alımı, ANFA memur alımı, ANFA personel alımı, BELKA işçi alımı, BELKA memur alımı, BELKA personel alımı, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı
Admin
Admin
20 Nisan 2022 Çarşamba 20:12

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Ankara Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, EGO işçi alımı, EGO memur alımı, EGO personel alımı, ANFA işçi alımı, ANFA memur alımı, ANFA personel alımı, BELKA işçi alımı, BELKA memur alımı, BELKA personel alımı, güncel iş ilanları haberimizin detayında..


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #EGO #Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı #Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı #Ankara Memur Personel Alımı #Zabıta Memuru Alımı #İtfaiye Eri Alımı #ANFA #BELKA
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Enğin atasoy - 3 yıl önce
Çalışmak istiyorum
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Coskun - 3 yıl önce
Çalışmak istiyorum
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Salim kabakoz - 3 yıl önce
işsizim iş ariyorum ehliyetim büyük güvenlik sertifikam var yardımci olursaniz sevinirim
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Rukiye Kargılı - 2 yıl önce
Acil işe ihtiyacım var bakmakta olduğum ailem ve çocuklarım var lütfen bana yardımcı olurmusnz
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Erol Canpolat - 2 yıl önce
Ankaradan Erol. Süpürgeci olabilir 2 tane oglum var iş istiyorum. Belediyeler olabilir
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Ahmet şahin - 2 yıl önce
Güvenlik görevlisiyim kac zamandır işsizim. Belediyeye en iyi şekilde görev yapacağıma şüpheniz olmasın.yardmcı olursanız sevinirim. Sayın başkanım.
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Ahmet şahin - 2 yıl önce
Güvenlik görevlisiyim kac zamandır işsizim. Belediyeye en iyi şekilde görev yapacağıma şüpheniz olmasın.yardmcı olursanız sevinirim. Sayın başkanım.
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Aynur kılıç - 3 yıl önce
Yaşım 23 iş arıyorum meslek olarak gıda teknikeriyim
Yardımcı olursanız sevinirm
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