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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı ilanına göre başvurular 28 Nisan'da başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2023 Çarşamba 10:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2 bin 431 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre aile sosyal destek personeli olarak çeşitli branşlarda 134, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, öğretmen, avukat, diğer sağlık personeli, hemşire, büro personeli, tekniker, teknisyen ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında 1013, yurt yönetim personeli olarak 23, destek personeli olarak da 1261 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız şekilde yapılacak alımlar için başvurular 28 Nisan ile 8 Mayıs arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet sitesi üzerinden yapılacak.

Pozisyonların illere göre dağılımı, başvuru şartları, istenen belgeler ve sonuçların duyurulmasına ilişkin bilgiler 'www.aile.gov.tr' internet sitesinde yer alacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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