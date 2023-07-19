AFAD personel alımı başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımı yapıyor. AFAD farklı kadrolardan çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak. İşte detaylar...

AFAD yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde çalışmak için bazı şartlar söz konusu olabiliyor. Yapılacak alımlar esnasında bu şartlar açıklanıyor. Belirli tarihlerde e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adımlarını izleyerek AFAD için açılan personel alımları görülebiliyor.

AFAD’da Çalışmak İçin Okul Bitirme şartı Var Mı?

AFAD bünyesinde personel olabilmek için Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bitirmek gerekiyor. Bu bölümden mezun olduktan sonra Afet yönetimi uzmanı kimliği altında sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri, acil durum müdürlükleri gibi pek çok kamu kurumunda çalışmak mümkün olabiliyor. E-devlet üzerinden iş imkânlarını takip ederek AFAD personel alımı rahatlıkla görülebiliyor.

AFAD Çalışma Şartları Nelerdir?

Sadece belirli bölümleri bitirmekle kalmayıp AFAD’da çalışmanın başka şartları da söz konusu olmakta. Bunlardan bir tanesi ise başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamak geliyor. Ayrıca 2.1.3. güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında olumlu sonucu bulunmak da gerekiyor. Ayrıca görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartı da yine AFAD’da çalışma adına aranan özellikler arasında yerini alıyor.

AFAD Personel Alımında KPSS Şartı Aranıyor Mu?

Kadroya AFAD KPSS ile girebilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan sınava giren ön lisans mezunları ve ortaöğretim mezunları için puan türünden 60 alma şartı aranıyor. 60 puan üzeri almış her bir kişi her il için ayrı bir şekilde belirtilen sayı kapsamında öğrenim durumuna göre istihdama alınabiliyor.

AFAD gönüllü personel olmak isteyenlere ise herhangi bir ücret ödenmiyor. Bireyler kendi istekleri ile gönüllü olabiliyor. AFAD personel alımı e devlet giriş yaparak ve iş ilanları takip edilerek görülebilir.