400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak 2020 bekçi alımı

Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu 2020 bekçi alımı nezaman yapılacak nasıl başvuru yapabilirim Bekçi ilanları başvuru formu detayları haberde..
Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu.
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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