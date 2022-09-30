2023 yılı MEB, Ösym, Aöf Sınav Görevli Ücretleri Belli Oldu | İşte Bütün Sınav Görevlilerinin Ücret Tablosu

2023 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2023 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, ÖĞRETMENLERİN 2023 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2023 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? Detaylar haberde..

2023 Yılı ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri! 2023 Yılı MEB Sınav Görevli Ücretleri!

2023 yılında yapılacak olan sınavlarda görev alacak öğretmenler 2023 yılı sınav görevli ücretleri ne kadar olacak?, araştırması yapmaya başladı. Peki Bu yıl AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gibi sınavlar yapılacak. Peki 2023 yılında bina sınav sorumlusu ücretleri kaç para oldu?

2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile birçok sınav yüz yüze olarak okullarda gerçekleştirilecek. 2023 yılında düzenlenecek sınavlar öncesinde öğretmenlerin en çok merak ettiği konuların başında sınav görevli ücretleri geliyor. Maaşlara yapılacak zamların yanında ek olarak sınavlarda gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevlerde bulunacaklar alacakları ücretleri araştırıyor. Bu yıl AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gibi bir çok sınav yapılacak. Peki 2023 sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte açıklanan yeni miktarlar...

ÖSYM sınavlarında görev alabilmek için üniversite personeli veya MEB'de görevli olmak gerekiyor. Şartları taşıyan öğretmenler, sınav takvimlerini takip ederek Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvuru yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlarda gözetmen, salon görevlisi, gözetmen yardımcısı gibi görevlerde bulunmak isteyenler ise MEBBİS üzerinden müracaat edebilirler.

Yeni Sınav Görevli Ücretleri Duyurdu! Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenlerin görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİ ÜCRETİ

Görevli kaydı yapıldıktan sonra, ÖSYM sınavlarına https://gis.osym.gov.tr adresinden başvuru yapılabilmektedir.

SINAV GÖREVİ BRÜT NET 1 Bina Sınav Sorumlusu 706,34 595,02 2 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 470,89 396,68 3 Bina Yöneticisi 470,89 396,68 4 Bina Yöneticisi Yardımcısı 376,71 317,35 5 Salon Başkanı 376,71 317,35 6 Gözetmen 329,62 277,68 7 Yedek Gözetmen 282,53 238,01 8 Yardımcı Engelli Gözetmen 470,89 396,68 %15 vergi dilimine göre hesaplanmıştır.

MEB SINAV GÖREVLİLERİ ÜCRETİ

MEB OCAK – TEMMUZ 2022 MERKEZİ SINAV GÖREV ÜCRETLERİ

Maaş Katsayısı ve Vergi Dilimleri 0,235445 0,15 0,20 0,27 SINAV GÖREVİ BRÜT NET NET NET 1 Bina Sınav Sorumlusu 706,34 595,02 559,71 510,26 2 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 470,89 396,68 373,14 340,18 3 Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) 447,35 376,85 354,48 323,17 4 Bina Yöneticisi Yardımcısı (Mdr. Yrd.) 400,26 337,18 317,17 289,15 5 Salon Başkanı 388,48 327,26 307,84 280,64 6 Cezaevi Salon Başkanı 388,48 327,26 307,84 280,64 7 Gözetmen 376,71 317,35 298,51 272,14 8 Cezaevi Gözetmen 376,71 317,35 298,51 272,14 9 Yedek Gözetmen 282,53 238,01 223,88 204,11 10 Yardımcı Engelli Gözetmen 470,89 373,14 373,14 340,18 11 E Sınav Uygulama Sorumlusu 353,17 297,51 279,85 255,13 12 E Sınav Salon Başkanı 306,08 257,84 242,54 221,11 13 E Sınav Gözetmen 282,53 238,01 223,88 204,11

2023 MEB, ÖSYM VE AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

2022 yılındaki Öğretmenler ve kamu personelleri tarafından üstlenilen bu görev için ödenecek tutarlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamalara göre : AÖF Salon Başkanı 200 Türk Lirası, Bina Sorumlusu 280 Türk lirası, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 lira, Gözetmen 170 lira ücret alacak.

AUGİS başvuruları ne zaman yapılacak?

Güz dönem sonu sınavları için görevli pozisyonlarına başvurular başladı.

Öğretmen ve kamu görevleri sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

AUGİS’e nasıl giriş yapılır?

Sınav koordinatörlükleri tarafından yetki verilmiş Yükseköğretim Kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde (fakülte,yüksekokul, enstitü, lise, ortaokul vb) çalışmakta olan birim yetkilisi tarafından sisteme kayıt edilmiş görevliler AUGİS’e kayıt olabilirler.

Daha önce sisteme hiç kayıt olmamış kişiler sistem üzerindeki kayıt ol alanına giderek kayıt formuna erişebilirler.

Kayıt formunda sizden istenen kişisel bilgileri paylaştıktan sonra “kayıt işlemini başlat” alanına tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. Form ile paylaştığınız bilgiler sistem tarafından doğrulandıktan sonra cep telefon numaranızı onaylama aşamasına geçebilirsiniz.

Tüm süreci tamamladıktan sonra kayıt başvurunuzu tamamlamış olacaksınız ve kısa bir süre sonra bir problem olmaması halinde kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı.

Öğretmenler Alan Yeterlilik Testi, (AYT) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için görev talebinde bulunabilir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Geride bıraktığımız memur alımları için sadece KPSS lisans oturumları düzenlenmişti. Bu yıl ek olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları da düzenlenecek. KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT gibi birçok oturum bulunuyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavları sayısal ve sözel olmak üzere 2. oturum şeklinde yapılıyor. 2021 yılında Haziran ayında yapılan sınavın bu yılda benzer tarihte düzenlenmesi bekleniyor.

İlk ve Ortaokul Bursluluk Sınavı (İOKBS) Devlet tarafından öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla bursluluk sınavı düzenleniyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. Bu yıl düzenlenen İOKBS sınavında yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katılımıyla sınav yapılmıştı.

Sınav görevli ücretleri:

Henüz 2023 yılının görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL Salon Başkanı 230, 48 TL Gözetmen: 223,50 TL Yedek Gözetmen: 167,63 TL E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL Salon Başkanı 237 TL Gözetmen 198 TL Yedek Gözetmen 158 TL

2023 MEB, ÖSYM VE AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

AÖF 2023 Sınav Görevli Ücretleri

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021 (bugün son) AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL,

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL,

Salon Başkanı 200 TL,

Gözetmen 170 TL,

2023 Öğretmenler Hangi Sınavlarda Görev Alabilir?

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen merkezi sınavlar düzenleniyor. En çok öğrencinin katılımıyla yapılan sınavlarda ek olarak görevli ihtiyacı oluyor. İşte öğretmenlerin başvuru yapabileceği sınavlar;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı. Öğretmenler Alan Yeterlilik Testi, (AYT) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için görev talebinde bulunabilir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

Geride bıraktığımız memur alımları için sadece KPSS lisans oturumları düzenlenmişti. Bu yıl ek olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları da düzenlenecek. KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT gibi birçok oturum bulunuyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavları sayısal ve sözel olmak üzere 2. oturum şeklinde yapılıyor. 2021 yılında Haziran ayında yapılan sınavın bu yılda benzer tarihte düzenlenmesi bekleniyor.

İlk ve Ortaokul Bursluluk Sınavı (İOKBS)

Devlet tarafından öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla bursluluk sınavı düzenleniyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. Bu yıl düzenlenen İOKBS sınavında yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katılımıyla sınav yapılmıştı.

ÖSYM ve MEB Sınav Görevli Ücretleri Ne Kadar?

Henüz 2022 yılının görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

geçtiğimiz sene YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavları için 2021 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları aşağıdaki gibiydi.

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL

Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL

Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL

Salon Başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek Gözetmen 158 TL

2023 MEB SINAV ÜCRETLERİ

geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığı Sınavları 2021 Görevli Ücretleri aşağıdaki gibiydi

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL

Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL

Salon Başkanı 230, 48 TL

Gözetmen: 223,50 TL

Yedek Gözetmen: 167,63 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL

E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

Öğretmenlerin zorunlu girdikleri ders dışı saatlerin ücretleri ek ders ücreti olarak tanımlanmakta ve ek ders ücretleri de memur maaş zammı ile birlikte artmaktadır. 2021 yılı öğretmenlerin ek ders ücretleri de hem toplu sözleşme zammıyla hem de enflasyon farkı zammıyla arttı. Öğretmenlerin ek ders ücretleri, maaşları dışındaki gelir grubunu oluşturduğu için ek ders ücretlerine yapılan zam da öğretmenler için büyük önem arz etmektedir.

Ek ders görevi verilen öğretmenler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık belirlenen saat kadar zorunlu derse giren öğretmenler bu zorunlu saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler bunun üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden vermektedir.

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.