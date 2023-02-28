MTSK görevli ücretleri 2023! MTSK ücretine zam mı geldi, 2023 MTSK direksiyon sınav görevli ücreti ne kadar oldu?

2023 MTSK direksiyon sınav görevli ücretinin ne kadar olduğu zam gelip gelmediği merak ediliyor. MEB bünyesinde yapılan ehliyet ve MTSK direksiyon sınavlarında görev alan öğretmenler ve kamu personelleri, sınav görevli ücretlerini araştırıyor. Peki, MTSK ücretine zam mı geldi, 2023 MTSK direksiyon sınav görevli ücreti ne kadar oldu? İşte MTSK görevli ücretleri 2023…

MTSK görevli ücretleri 2023!

Öğretmenler ve kamu personelleri sınav görevlisi olarak yer aldıkları sınavlarda görevli ücretlerinin artmasını bekliyor. Sınav görevleri sayesinde gelirlerine ek kazanç sağlan öğretmenler 2023 yılıyla birlikte sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. MTSK sınav görevli ücretlerine güncellemeye gidildiği Eğitim-Bir-Sen tarafından duyuruldu. Peki, MTSK görevli ücretleri 2023 ne kadar, MTSK ücretine zam mı geldi?

MTSK görevli ücretleri 2023 ne kadar oldu?

2023 direksiyon MTSK sınav görevli ücreti 916 TL'ye yükseldi.

MTSK sınav görevli ücretleri için Türk Eğitim Sen yaptığı çağrıda "2023 yılı için yeniden değerleme oranı %122,9 olarak belirlenmiş, aralık ayında ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı %84,39 olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda Türk Eğitim Sen olarak, MTSK direksiyon uygulama sınavında görev alanlara ödenecek ücretlere 2023 yılı yeniden değerleme oranında artış yapılması hususunda; Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduk." denildi.