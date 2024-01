Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Adım adım ek ders hesaplama 2024

Ek ders hesaplama, Ek ders resmi gazete, Ek ders ücreti resm yazısı, Sözleşmeli öğretmenlik alımı sonrasında merak edilen bir konuda ek ders ücretleri oluyor. Peki Ek ders nedir, ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Her öğretmen ek ders alır mı? 2022 ek ders saat ücreti ne kadar? Örnek ek ders ücreti hesaplama tablosu ile kendi ek dersinizi hesaplayın.

Öğretmenlerin 2024 Zamlı Ek Ders Ücreti Ne Kadar Olacak?

Öğretmenlerin 2024 Zamlı Ek Ders Ücreti Ne Kadar Olacak?

Öğretmenlerin özelikle merak ettiği konulardan biriside Ek ders hesaplamanın nasıl yapılacağı oluyor? Birçok öğretmen,ek ders hesaplama konusunda bazı hatalar yapmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda basit bir şekilde ek ders ücreti nasıl hesaplanır buna değineceğiz. Ayrıca size rehber olması adına basit bir ek ders ücreti hesaplama tablosu ile örnek bir ek ders hesaplama yapacağız. İşte adım adım ek ders hesapla işlemi haberimizde. DYK kursunuda dahil edersek haftalık 25 saate kadar branş öğretmenleri ek ders ücreti alabilir.

DYK kursunu da dahil edersek 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derse girebilir.



OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html



KamuAjans

DYK kursunu da dahil edersek 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derse girebilir.



OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html



KamuAjans



Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.

Branş Öğretmenleri için Örnek Ek Ders Hesaplama! Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar? Milli Eğitim Bakanlığı bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idareciler aylık okutmakla yükümlü oldukları ders miktarını tamamladıktan sonra girdikleri ders sayısına göre ek ders ücreti alırlar. Branş öğretmenlerinin 2020’de ek ders hesaplamasının nasıl yapılması gerektiğini haberimizde açıkladık. 15 Kasım 2020 Pazar 11:21 ABONE OL Branş Öğretmenleri için Örnek Ek Ders Hesaplama! Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar? E-mail Tweet Like Share WhatsApp MEB branş öğretmenleri haftalık 15 saat maaş karşılığı derse girerken, 15 saati aşan dersler, nöbet, dyk, sosyal kulüp, sınıf rehberlik gibi kalemler için ek ders ücreti alırlar. Her ayın başında alınan ek ders ücreti öğretmenden öğretmene değişiklik gösterir. Branş öğretmenleri 2020 örnek ek ders hesaplama ile kendi ek derslerini hesaplayabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına kurumlarda görev yapan: Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat aylık maaş karşılığı ders okutmakla yükümlüdürler. Yani branş öğretmenlerinin girdiği 15 saat ders maaşlarına karşılık gelir. 15 saati aşan dersler için haftada 15 saate kadar, DYK kursunu da dahil edersek 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derse girebilir. Öğretmenler haftada 40 saate kadar ders verebilir. Örneğin bir branş öğretmeni 22 saat derse giriyor. Bu öğretmen 18 saat DYK kurs görevi alabilir veya başka bir branş öğretmeni 30 saat dersine giriyor bu öğretmen 10 saat DYK görevi alabilir. Branş öğretmenlerinin ders görevi DYK ile birlikte 40’ı, DYK dışında ise 30 saati aşarsa bu saatler için ücret ödenmez. Gündüz, sınav görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi (gündüz) net ek ders 18.22 TL. Takviye Kursu Gündüz 36.43 TL. Takviye Kursu Gece 39.04 TL. Yüksek lisans, doktora ve benzeri durumlarda ekdersler arttırımlı ödenir. Branş Öğretmenleri Örnek Ek Ders Hesaplama Bir öğretmen düşünelim bu öğretmen 26 saat normal derse giriyor. Aynı öğretmenin 6 saat DYK görevi de var. Ayrıca bu öğretmen de sınıf öğretmenliği ve nöbet görevi de var. Söz konusu öğretmen kaç saat ek ders alır, hesaplayalım. Hafta içi girdiği ders sayısı 26’dan aylık okutmakla yükümlü olduğu ders sayısını (15) çıkardığımızda 11 saat ek ders gözüküyor. Bu elde dursun. 6 saat DYK görevi var. DYK görevi KBS sistemine ayrı olarak işlenir ve katsayısı normal ek dersten fazladır. Branş öğretmenlerine toplam girdikleri ders sayısında (aylık okuttuğu dahil) her 10 derse 1 saat ekleme yapılıyor. Yani yukarıdaki öğretmeni hesaplarsak; 26 saat + 6 saat DYK = 32 saat yapar. Bu öğretmenin 32/10= 3 saat daha haftalık ek dersine ekleme yapılır. Bu 3 saat derste elde dursun. Öğretmenin, sınıf rehberlik görevi de var demiştik. Buradan da haftalık 2 saat ekders alır. Eğer bu öğretmenin sosyal kulübü de olsaydı oradan ücret alamayacaktı. Çünkü yönetmeliğe göre sınıf rehberlik ve sosyal kulüp görevlerinden yalnızca birisi için 2 saat ücret ödeniyor. Son olarak nöbet görevine geldik. Öğretmenler tuttukları nöbetler için de haftalık 3 saat ekders alırlar. Bütün bunları topladığımızda haftada 26 saat derse giren, nöbet tutan, sınıf rehberlik görevi olan, 6 saat DYK dersi olan bir öğretmen; (11 + 3 + 2 + 3) 19 saat haftalık ek ders ücretini hak eder. Buna ilaveten 6 saat DYK ücretini de hak etmiş olur.



OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html



KamuAjans

2024 yılı Ocak ayından itibaren öğretmenlerin maaş ve ek ders ücretlerine zam gelecek. Beklenen zam oranı yüzde 40-50 aralığında...

Ogretmenmeb.com olarak öğretmenlerin yüzde 40 ve yüzde 50 zamlı ek ders ücretlerini hesapladık.

Öğretmenlerin 2024 Ocak-Aralık dönemi ek ders ücretleri brüt 71,37 TL, net 60,12 TL (Yüzde 15 vergi dilimine göre) olarak ödenmektedir.

Yapılacak zam yüzde 40 olursa; brüt 100 TL, net 84 TL olacaktır.

Yapılacak zam yüzde 50 olursa; brüt 107 TL, net 90 TL olacaktır.

Ogretmenmeb.com olarak ek ders saat ücretinin en az 150 TL olması gerektğini düşünmekteyiz.

Zam oranının netleşmesinden sonra 2024 yılı ek ders ücretlerini Ogretmenmeb.com olarak tek tek hesaplayarak sizlerle paylaşacağız...

2023 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücretleri Tablosu:

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz