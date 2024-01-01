Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Adım adım ek ders hesaplama 2024

Ek ders hesaplama, Ek ders resmi gazete, Ek ders ücreti resm yazısı, Sözleşmeli öğretmenlik alımı sonrasında merak edilen bir konuda ek ders ücretleri oluyor. Peki Ek ders nedir, ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Her öğretmen ek ders alır mı? 2022 ek ders saat ücreti ne kadar? Örnek ek ders ücreti hesaplama tablosu ile kendi ek dersinizi hesaplayın.
Öğretmenlerin 2024 Zamlı Ek Ders Ücreti Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlerin 2024 Zamlı Ek Ders Ücreti Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlerin özelikle merak ettiği konulardan biriside Ek ders hesaplamanın nasıl yapılacağı oluyor? Birçok öğretmen,ek ders hesaplama konusunda bazı hatalar yapmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda basit bir şekilde ek ders ücreti nasıl hesaplanır buna değineceğiz. Ayrıca size rehber olması adına basit bir ek ders ücreti hesaplama tablosu ile örnek bir ek ders hesaplama yapacağız. İşte adım adım ek ders hesapla işlemi haberimizde. DYK kursunuda dahil edersek haftalık 25 saate kadar branş öğretmenleri ek ders ücreti alabilir.
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KamuAjans
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html
KamuAjans
Ek ders nedir?
Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/faydali-bilgiler/brans-ogretmenleri-icin-ornek-ek-ders-hesaplama-ek-ders-saat-ucreti-ne-kadar-h549599.html
KamuAjans
2024 yılı Ocak ayından itibaren öğretmenlerin maaş ve ek ders ücretlerine zam gelecek. Beklenen zam oranı yüzde 40-50 aralığında...
Ogretmenmeb.com olarak öğretmenlerin yüzde 40 ve yüzde 50 zamlı ek ders ücretlerini hesapladık.
Öğretmenlerin 2024 Ocak-Aralık dönemi ek ders ücretleri brüt 71,37 TL, net 60,12 TL (Yüzde 15 vergi dilimine göre) olarak ödenmektedir.
Yapılacak zam yüzde 40 olursa; brüt 100 TL, net 84 TL olacaktır.
Yapılacak zam yüzde 50 olursa; brüt 107 TL, net 90 TL olacaktır.
Ogretmenmeb.com olarak ek ders saat ücretinin en az 150 TL olması gerektğini düşünmekteyiz.
Zam oranının netleşmesinden sonra 2024 yılı ek ders ücretlerini Ogretmenmeb.com olarak tek tek hesaplayarak sizlerle paylaşacağız...
2023 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücretleri Tablosu:
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