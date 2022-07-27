Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen için ön başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar sözlü sınava alınacaklar. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların beklediği duyuru geldi. Adaylarda aranan başvuru şartları ile branş dağılımına ilişkin detaylar kılavuzda paylaşıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak.

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2022 MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.