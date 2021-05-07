Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Atama bekleyen potansiyel aday sayısı 500 bin"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na atama bekleyen öğretmen adayları ve öğretmen açığına ilişkin soru önergesi verdi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Sayıştay’ın MEB 2019 denetim raporu doğrultusunda, atama bekleyen öğretmen adayları ve öğretmen açığına ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlamasını istedi.

Bakan Selçuk, soru önergesine yanıt verdi:

“2019 ve/veya 2020’de yapılan KPSS’ye girmiş olup Talim ve Terbiye Kurulu Kararı’nda belirlenen alanlara göre atama bekleyen potansiyel aday sayısı 500 bin 41’dir. MEBSİS veri tabanı kayıtlarına göre Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının norm kadrolarına göre öğretmen ihtiyacı sayısı 74 bin 781’dir. Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde, ek ders ücreti karşılığında görev yapanların emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki mali haklarında iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sürdürülmektedir.”



Bakan Selçuk, öğretmen sayılarını açıkladı.

MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında, 2002’de 516 bin 242, 2007’de 598 bin 367, 2011’de 731 bin 257, 2015’te 893 bin 559, 2018’de 858 bin 10, 2021’de (11.03.2021 itibarıyla) 865 bin 405 öğretmenin görev yaptığını belirten Selçuk, “Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 2020’de 39 bin 973 sözleşmeli öğretmen atanmış olup, görev yapan toplam sözleşmeli öğretmen sayısı ise (30.03.2021 itibarıyla) 217 bin 546’dir” dedi.

“Eğitim fakültelerinden mezun olanların sayısının 1 milyon"

Milli Eğitim Bakanı, Kabukcuoğlu’nun, “Eğitim fakültelerinden mezun olan kişi sayısı kaçtır” sorusuna YÖK’ten alınan yazıyla yanıt vererek “Eğitim fakültelerinden mezun olanların sayısının 1 milyon 105 bin 552 olduğu belirtilmekte” dedi.