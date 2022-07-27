2022 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?, 2022 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?, Başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman?, sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında ücretli öğretmenlik yapacaklar için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Daha önce başvurusunu tamamlayıp onaylanan öğretmenler görevine başlayacak. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak göreve başlamak isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022-2022 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvuruların ağustos ayında yapılması bekleniyor. Başvurular elden yapılacaksa gerekli evraklar okul müdürlüğüne şahsen teslim edilmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacaklar ise;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var", "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum.", Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.