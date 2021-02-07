YKS (TYT-AYT) Puan Türleri ve Bölümleri Nelerdir? Yks TYT-AYT puan türleri ile hangi bölümler seçilir?

ÖSYM 2017 YGS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte YGS puan türlerinin ne olduğu konusu merak edilmeye başladı. YGS'de 150 ve 180 barajını geçen milyonlarca öğrenci YGS 1, YGS2, YGS3, YGS4, YGS5 ve YGS6 puan türleriyle üniversitenin hangi bölümlerini tercih edebileceğini merak etmektedir. YGS puan türlerinin hangisi kullanılır?

Bu yazımızda YKS sisteminin puan türlerini ve sınavları hakkında bilgi vereceğiz. YKS sınavı TYT – AYT – YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşmaktadır. Sınavlara göre öğrencilerin tercih ettiği bölümler değişkenlik göstermektedir. 4 yıllık lisans bölümleri için puan türleri önemlidir. 4 tane puan türü bulunmaktadır. Bunlar Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil şeklindedir. YKS TYT puan türleri nelerdir? puan türleri bölümleri nelerdir? YKS ile alan bölümler hangileri? AYT bölümleri gibi aklınıza takılan soruların cevaplarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

NOT: Bu liste YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre düzenlenmiştir. Öğrenciler puan türlerine göre girebilecekleri bölümleri ve test ağırlıklarını aşağıdan öğrenebilirler.

TYT Puan Türleri

TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1. oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur. TYT için puan türü olayı yoktur. Çünkü öğrenciler tüm TYT testlerinden sorumludur. Her çözeceğiniz soru size puan kazandıracaktır.

TYT Test Ağırlıkları (Sadece TYT Sınavına Girecekler için Geçerlidir)

Türkçe: %33

Sosyal Bilimler: : %17

Temel Matematik: : %33

Fen Bilimleri: : %17

AYT Puan Türleri ve Bölümleri

Sayısal Puan Türü

Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise AYT Fen Bilimleri ve AYT Matematik testlerini çözmek zorundalar.

Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

Matematik: %30

Fizik: %10

Kimya: %10

Biyoloji: %10

Sözel Puan Türü

Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise AYT Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve AYT Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

Sözel Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sözel Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Sosyal Bilimler – 2

Tarih-2: %8

Coğrafya-2: %8

Felsefe Grubu: %9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

Eşit Ağırlık Puan Türü

Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise AYT Matematik ve AYT Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Matematik: %30

Yabancı Dil Puan Türü

Yabancı Dil öğrencileri ilk oturum TYT sınavı ve 3. oturum olan Yabancı Dil Sınavını çözmek zorundalar.

Yabancı Dil Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Yabancı Dil Test Ağırlıkları – YDT

Yabancı Dil: %60

YKS TYT puan türleri ve bölümleri ile ilgili merak ettiğiniz bir konu veya soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.