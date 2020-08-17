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LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil sonuçları, yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrencilerin merak ettiği konu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:06

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. 

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.



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Kaynak: Kamu Saati Özel
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