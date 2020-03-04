Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha " ONLAR " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

" ONLAR " Şiiri Yusuf DOĞDU Berbati

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha " ONLAR " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

ONLAR

Eksi koyup artımıza,

Şart koşarlar şartımıza,

Eşek yapıp sırtımıza,

Vurmak ister palan onlar.

Saldırırlar aç kurt gibi,

Üste çıkarlar süt gibi

Sırtımıza bir bit gibi

Yapışıp da kalan onlar

Derisi domuz derisi

Ne gerek öte berisi

Hepsi çekirge sürüsü

Adam denmez “Ulan” onlar

Medeniyiz derler güya

Ne iffeti var ne haya

Ellerinde kanlı boya

Her tarafa çalan onlar

Gam doldurup küfemize,

Çalım atar efemize,

Sinek gibi cifemize,

Hep beraber dalan onlar.

BERBATİ zehir zemberek,

Bu sözlere var mı gerek.

Her biri zaten engerek,

Çok zehirli yılan onlar.

Yusuf Doğdu ( BERBATİ)

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