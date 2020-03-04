Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha " ONLAR " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...
" ONLAR " Şiiri Yusuf DOĞDU Berbati
Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha " ONLAR " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...
ONLAR
Eksi koyup artımıza,
Şart koşarlar şartımıza,
Eşek yapıp sırtımıza,
Vurmak ister palan onlar.
Saldırırlar aç kurt gibi,
Üste çıkarlar süt gibi
Sırtımıza bir bit gibi
Yapışıp da kalan onlar
Derisi domuz derisi
Ne gerek öte berisi
Hepsi çekirge sürüsü
Adam denmez “Ulan” onlar
Medeniyiz derler güya
Ne iffeti var ne haya
Ellerinde kanlı boya
Her tarafa çalan onlar
Gam doldurup küfemize,
Çalım atar efemize,
Sinek gibi cifemize,
Hep beraber dalan onlar.
BERBATİ zehir zemberek,
Bu sözlere var mı gerek.
Her biri zaten engerek,
Çok zehirli yılan onlar.
Yusuf Doğdu ( BERBATİ)
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler