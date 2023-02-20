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DÜŞÜN

DÜŞÜN
Kamusaati
Kamusaati
20 Şubat 2023 Pazartesi 15:18

İnsanların büyük bir kısmı düşünmeye zaman ayırmaz. Aklınıza geldikçe düşüncelerinizi not etmeye çalışın. Böylelikle düşüncelerinizi hem kaydetmiş hem de netleştirmiş olursunuz.

Ben 30 yılı aşkın süredir düşüncelerimi yazarım. Yazmak zihindeki düşünceleri yakalar ve onları gerçeğe dönüştürür.

Siz son zamanlarda neler düşündünüz? Bu düşünceleri nasıl eyleme dönüştürdunuz? Peki, bir düşüncenin mükemmel olup olmadığına nasıl karar verirsiniz?

CEVAP : veremezsiniz.

Eğer iyi bir fikir ya da düşünceniz olduğuna kanaat getirdiyseniz, bunu denemekten başka çaremiz yok. Fikirleri eyleme dönüştürmek her zaman bir risk içerir. Riskleri başarma ve büyüme olanakları olarak görmeye çalışmak en iyi yaklaşımlardan biridir.

DÜŞÜN❗️meye zaman ayırın. Her gün 15 dakika bile olsa kendinize düşünmek için zaman ayırın. Hangi konuyu düşüncenizi ve hangi sorulara cevap aradığınıza önceden karar verin.

Kulağa garip geliyor değil mi? Ama siz sonuca bakın:

Aklınıza gelen her fikri ne kadar uçuk olursa olsun yazın, 10 dakika boyunca zihninizdeki düşünceleri sınır koymaksızın yazın. Emin olun bu düşünce selinden akıl almaz sonuçlar çıkacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
TOZ PEMBE DÜNYA
TOZ PEMBE DÜNYA
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