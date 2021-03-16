TİS'den UPS Kargo Çalışanlarına %25 zam ve 60 ikramiye müjdesi!

TÜMTİS ile UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, ücretlere yüzde 25 zam yapıldı. İşçilere ayrıca yıllık 40-60 gün ikramiye ödemesi yapılacak. TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, tüm taşıma işçilerini TÜMTİS çatısı altında birleşmeye çağırdı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), bir firmada daha toplu iş sözleşmesi (TİS) imzaladı. Grevin eşiğinden dönülen UPS Kargo'da imzalanan yeni toplu sözleşmeyle, ücret ve sosyal haklarda enflasyon ve asgari ücret artış oranının üzerinde artış sağlandı.

YÜZDE 25 ZAM, ASGARİ ÜCRET DETAYI

Sendikadan yapılan açıklamada, imza atılan sözleşmeye ilişkin şu bilgiler verildi: "İşyerlerinde yapılan genel üye toplantılarının tamamlanmasından sonra 1600 üye adına TİS’i imzaladık. Başarı ile sonuçlandırılan TİS sonucunda; ücretlerde yüzde 25 oranında artış sağlandı. İkinci yıl ücretlerine ise enflasyon artış oranında zam yapılacak. Ancak, asgari ücret artış oranının daha yüksek olması halinde ikinci yıl ücretleri, asgari ücret artış oranında zamlanacak.

60 GÜN İKRAMİYE

İmzalanan TİS ile ücret artışının yanı sıra; 0-2 yıl arası kıdemi olan işçilere 40, 2-5 yıl arası kıdemi olan işçilere 45, 5 yıldan fazla kıdemi olan işçilere 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi yapılacak. Servis hakkından ve ihtiyaç doğması halinde avukat tutma dahil, işverenin hukuki yardımından yararlanan, giyim ve koruyucu eşya yardımı alan üye işçilerin; yemek, evlenme, doğum, ölüm ve sakatlanma, öğrenim, yakacak yardımlarında, yol harcırahlarında enflasyon oranında artış sağlandı.

HAFTALIK ÇALIŞMA BEŞ GÜN

Hafta da 5 gün çalışmanın olduğu tek kargo firması olan UPS Kargoda, imzalanan TİS ile hafta sonu, bayram ve genel tatil çalışmalarında ücretlerin yüzde 100, fazla mesailerin ise yüzde 60 zamlı olması sağlandı.

Çok düşük ücretle, fazla mesai bile ödemeden günde 10-12 saat işçi çalıştıran sendikasız kargo firmalarının haksız rekabetine, örgütlü olduğumuz işyerleri üzerinde yarattıkları baskıya rağmen, üyelerimizi hiçbir hak kaybına uğratmadan başarılı bir TİS imzaladık. Yüzde 14,60 olarak açıklanan enflasyon artış oranının üzerinde yüzde 25 ücret artışıyla ve bütün sosyal haklarda da enflasyon oranında artış sağlanarak imzalanan başarılı TİS’in bütün kargo işçilerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

TAŞIMA İŞÇİLERİNE TÜMTİS'TE BİRLEŞME ÇAĞRISI

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. İle 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 12.03.2021 tarihinde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz Ersin Türkmen ve sendikamız avukatı Oktay Durmaz’ın katılımıyla İmzalandı. Görüşmede işveren tarafını Genel Müdür Burak Kılıç, Yavuz Sarvan, Özge Yılancıoğlu Erol, Kemal İpek, Av. Mustafa Oktay Ve Kerem Gök temsil etti.

Sendikamız, taşımacılık işçilerinin hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Güvencesiz ve sendikasız koşullarda çalışan ve henüz örgütlenmemiş olan tüm kargo işçilerini sendikamızda birleşmeye çağırıyoruz.(Gazete Duvar)