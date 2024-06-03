Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için çalışan annelere 325 euro destek sağlanacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II kapsamında çalışan annelere verilen destekler için ikinci dönem başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu. Proje kapsamında 3 büyük şehirde çalışan annelere 325 euro destek sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, çalışan annelerin çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdam uzaklaşmalarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci döneminde de kadın istihdamına destek verdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak".