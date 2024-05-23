Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Küresel boyutta seyreden ve günden güne derinleşen ekonomik kriz Türkiye'de de vatandaşları bir hayli zorlarken, asgari ücretle ilgili ortaya atılan yeni iddia kulisleri hareketlendirdi. Haziran sonuna kadar zam yapılmaması durumunda reel alım gücünün 13 bin 558 liraya kadar düşeceğini belirten kaynaklar, asgari ücretin temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkarılacağını öne sürdü.

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi büyük sıkıntılara neden olurken, yaşanan sorunlar 31 Mart yerel seçimlerine de yansıdı.

ANKARA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

İktidar kanadı ekonomik sıkıntıları gidermek adına art arda hamleler yaparken, Ankara kulislerine düşen son iddia da büyük ses getirdi.

"TEMMUZ AYINDA ARA ZAM GELİYOR"

Ekonomi yönetiminin haziran sonuna kadar zam yapmaması durumunda asgari ücretin reel alım gücünün 13 bin 558 liraya kadar düşeceğine işaret eden kaynaklar, asgari ücretin temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte en az 21 bin 320 lira seviyesine çıkarılacağını öne sürüyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira oldu. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.